سودانی: اجازه نخواهیم داد عراق به میدان درگیری‌های نظامی بدل شود

45 دقیقه پیش

نخست‌وزیر عراق در گفتگو با وزیر امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که حفاظت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها اولویت نیروهای مسلح این کشور است.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) در تماسی تلفنی با مارکو روبیو، آخرین تحولات امنیتی منطقه و موضوعات راهبردی دوجانبه را بررسی کرد. سودانی تأکید کرد که دولت وی به امنیت تمامی هیئت‌های دیپلماتیک در خاک عراق متعهد است و اجازه نخواهد داد این کشور به میدان درگیری‌های نظامی بدل شود. وی همچنین تصریح کرد که نقض حریم هوایی عراق از سوی هر طرفی، به طور قاطع مردود است.