تأکید سودانی بر پایبندی عراق به حفاظت از نمایندگی‌های دیپلماتیک

سودانی: اجازه نخواهیم داد عراق به میدان درگیری‌های نظامی بدل شود

مارکو روبیو وزیر خارجه‌ی آمریکا و محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق فدرال
نخست‌وزیر عراق در گفتگو با وزیر امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که حفاظت از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها اولویت نیروهای مسلح این کشور است.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز سه‌شنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) در تماسی تلفنی با مارکو روبیو، آخرین تحولات امنیتی منطقه و موضوعات راهبردی دوجانبه را بررسی کرد. سودانی تأکید کرد که دولت وی به امنیت تمامی هیئت‌های دیپلماتیک در خاک عراق متعهد است و اجازه نخواهد داد این کشور به میدان درگیری‌های نظامی بدل شود. وی همچنین تصریح کرد که نقض حریم هوایی عراق از سوی هر طرفی، به طور قاطع مردود است.

 
مصطفی ابراهیم