یکی از پهپادهای انتحاری پیس از رسیدن به کنسولخانه‌ی امارات منهدم شده است

1 ساعت پیش

ائتلاف بین‌المللی سه پهپاد بمب‌گذاری شده را در آسمان اربیل سرنگون کرد؛ در همین راستا دولت امارات و وزیر امور خارجه‌ی آمریکا ضمن محکومیت این حملات، بر ضرورت حفظ امنیت دیپلماتیک تأکید کردند.

شامگاه دوشنبه ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، نیروهای ائتلاف بین‌المللی موفق شدند سه فروند پهپاد بمب‌گذاری شده را در آسمان اربیل رهگیری و منهدم کنند. بنا بر اعلام نهاد مبارزه با تروریسم کوردستان، بقایای یکی از این پهپادها در نزدیکی کنسولگری امارات متحده‌ی عربی سقوط کرده است. این حادثه خسارات جانی در پی نداشته است.

در واکنش به این رخداد، وزارت امور خارجه‌ی امارات با صدور بیانیه‌ای تند، این حمله را «تروریستی و ناجوانمردانه» خواند و آن را نقض آشکار کنوانسیون وین و تهدیدی برای ثبات منطقه دانست. دولت امارات از دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان خواست تا تحقیقات دقیقی را برای شناسایی و مجازات عاملان این حمله آغاز کنند.

هم‌زمان، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا در تماسی تلفنی با محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، حملات ایران و گروه‌های شبه‌نظامی به مناطق کوردستانی و سایر نقاط عراق را به شدت محکوم کرد. روبیو در این گفتگو بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی از سوی بغداد برای حفاظت از دیپلمات‌ها و تأسیسات آمریکایی تأکید کرد.