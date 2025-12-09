زلنسکی: بر سر یک وجب خاک هم سازش نمیکنیم
رئیسجمهوری اوکراین اعلام کرد که پیشنویس طرح صلح تا سهشنبه (امروز) آماده تحویل به آمریکا خواهد شد، اما بر عدم سازش بر سر تمامیت ارضی کشورش تاکید کرد
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهوری اوکراین، روز دوشنبه (۱۷ آذر) اعلام کرد که مشاوران امنیتی اوکراین و کشورهای اروپایی در حال نهایی کردن پیشنویس طرح صلحی هستند که از میامی آورده شده و قرار است تا سهشنبه شب (امروز) تکمیل و به آمریکا تحویل داده شود.
زلنسکی فاش کرد که طرح صلح آمریکا اصلاح شده و از ۲۸ بند به ۲۰ بند کاهش یافته است. وی گفت: "آمریکاییها میخواهند سازش و نقاط مشترک پیدا کنند، اما وقتی صحبت از خاک میشود، هیچ سازشی در کار نیست." اوکراین و متحدان اروپاییاش با ایدهی واگذاری قلمرو به روسیه مخالفاند و "مسائل مربوط به قلمرو و تضمینها" از جمله نقاط اختلاف اصلی در مذاکرات بودهاند.
رئیسجمهوری اوکراین در مورد موضع دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گفت که ترامپ دیدگاه خاص خود را برای پایان دادن به جنگ دارد که این دیدگاه با دیدگاه اوکراین متفاوت است. ترامپ پیشتر ابراز ناامیدی کرده بود و مدعی شده بود که زلنسکی "هنوز این پیشنهاد را نخوانده است." زلنسکی تاکید کرد که ایدهی "تبادل خاک در برابر تضمینهای امنیتی" به هیچ وجه قابل بحث نیست و افزود: "اوکراین بر اساس قانون اساسی، قوانین بینالمللی و قوانین اخلاقی، حق واگذاری اراضی خود را ندارد."
در بخش دیگری از سخنانش، رئیسجمهوری اوکراین به ادامهی حمایتهای نظامی واشنگتن اشاره کرد و گفت: "آمریکاییها به ارائهی تسلیحات به اوکراین ادامه خواهند داد، زیرا آنها از این کار درآمد کسب میکنند و این با سیاستهای فعلی آنها سازگار است."
این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی برای بحث دربارهی طرح صلح با کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به لندن سفر کرده است. این سفر پس از انتقادهای ترامپ از او مبنی بر نخواندن طرح صلح صورت میگیرد. مذاکراتی که رهبران فرانسه و آلمان نیز در آن شرکت دارند، با هدف پایان دادن به جنگ چهار سالهی اوکراین با روسیه انجام میشود.