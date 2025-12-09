در عملیاتی در کوردستان ۳ عضو داعش دستگیر شدند

سه عضو فعال گروه تروریستی داعش دستگیر شدند که یکی از آن‌ها دارای سمت "امیر لجستیک" بود

اواخر شب گذشته،٨ دسامبر ۲۰۲۵ (۱٧ آذر ۱۴۰۴ شمسی نیروهای امنیتی کوردستان در یک عملیات ضربتی، سه عضو فعال سازمان تروریستی داعش را دستگیر کردند. یکی از دستگیرشدگان، پُست مهم "امیر لجستیک" را در داخل این سازمان بر عهده داشته است.

یک منبع امنیتی اعلام کرد: "پس از به دست آوردن اطلاعات دقیق و تاییدشده‌ی اطلاعاتی درباره‌ی وجود یک هسته‌ی خفته‌ی داعش در خانه‌ای در استان حلبچه، عصر روز دوشنبه (۱۷ آذر)، یک نیروی عملیات ویژه به محل اعزام شد."

این منبع اشاره کرد که وقتی نیروهای امنیتی به محل مورد نظر رسیدند و خانه را محاصره کردند، افراد مسلح تلاش کردند تا در برابر نیروها مقاومت کنند. اما کارکنان عملیات توانستند به سرعت وضعیت را کنترل کرده و هر سه فرد مسلح را در مدت زمان کوتاهی دستگیر کنند.

در جریان این درگیری، یک افسر از اداره‌ی عملیات آسایش (امنیت) مجروح شد، اما وضعیت سلامتی وی پایدار است و خطر جانی او را تهدید نمی‌کند.

این منبع همچنین اظهار داشت که دستگیرشدگان برای انجام تحقیقات به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شده‌اند.