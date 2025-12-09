اسرائیل حملات هوایی به جنوب لبنان را آغاز کرد
اسرائیل حملات هوایی گستردهای را علیه مواضع حزبالله در جنوب لبنان انجام داد
بامداد امروز سهشنبه، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی اسرائیل حدود هشت حملهی هوایی را علیه مواضع حزبالله در منطقهی اقلیم التفاح در جنوب لبنان انجام داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که زیرساختها و پایگاههای آموزشی نیروی رضوان وابسته به حزبالله را هدف قرار داده است. نیروی رضوان، واحد نخبهی عملیات ویژهی حزبالله است که وظیفهی اصلی آن نفوذ به خاک اسرائیل، به ویژه منطقهی جلیل و شمال اسرائیل، میباشد و در درگیریهای مرزی لبنان و اسرائیل فعال است.
روزنامهی اسرائیلی یدیعوت آحرونوت گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، توصیه کرده است که از تهدیدهای نظامی علیه غزه و لبنان به سمت اقدامات دیپلماتیک تغییر رویکرد دهد. بر اساس اطلاعات، مهلت دیپلماتیک برای خلع سلاح حزبالله تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ (دی ماه ۱۴۰۴ شمسی) به پایان میرسد. ایالات متحدهی آمریکا تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴ شمسی) به دولت لبنان مهلت داده است تا حزبالله را خلع سلاح کند.
در همین حال، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله، نسبت به همراهی با خواستههای اسرائیل هشدار داد و تاکید کرد که حملات اسرائیل با هدف اشغالگری انجام میشود، نه صرفاً پاسخ به تسلیحات آنها.