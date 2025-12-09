استقبال آمریکا از گذار سوریه به سوی ثبات و صلح پس از سقوط اسد

مارکو روبیو سالگرد سرنگونی رژیم بعث را تبریک گفت؛ احمد شرع بر عدالت انتقالی تاکید می‌کند

2 ساعت پیش

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا، سالگرد سقوط رژیم سابق بشار اسد و پیروزی مردم سوریه را تبریک گفت.

روبیو بامداد سه‌شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، در مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» نوشت: «یک سال پیش، مردم سوریه صفحه‌ی تازه‌ای از تاریخ خود را گشودند.» او همچنین تاکید کرد که دولت آمریکا «از گام‌های مهمی که دولت و ملت سوریه با حمایت شرکای بین‌المللی در روند انتقال برداشته‌اند، تقدیر می‌کند.» روبیو خاطرنشان کرد که واشنگتن از «سوریه‌ای صلح‌آمیز و توسعه‌یافته که همه‌ی اقلیت‌ها را دربرگیرد و در آرامش با تمامی همسایگان خود زندگی کند» حمایت می‌کند.

آغاز دوران جدید عدالت و همزیستی با رئیس‌جمهوری احمد شرع

روز گذشته احمد شرع، رئیس‌جمهوری سوریه، در سخنرانی‌ خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و سرنگونی رژیم اسد، گفت که دوران جدیدی مبتنی بر عدالت و همزیستی آغاز شده است. او بر تعهد خود به پیگرد همه‌ی کسانی که در حق مردم سوریه مرتکب جنایت شده‌اند، تاکید کرد.

شرع گفت: «ما امروز اعلام می‌کنیم که گسستی تاریخی از آن میراث و جدایی همیشگی از دوران استبداد و طغیان آغاز شده و ما به سوی سپیده‌دمی تازه گام برمی‌داریم؛ سپیده‌دمی که بر عدالت، حقوق شهروندی و همزیستی مبتنی است.»

او همچنین بر پایبندی به اصل عدالت انتقالی تاکید کرد تا تضمین شود همه‌ی کسانی که قانون را نقض کرده و علیه مردم سوریه مرتکب جنایت شده‌اند، مورد محاسبه قرار گیرند؛ و حقوق قربانیان و حق مردم برای دانستن، پرسشگری و پاسخ‌گویی حفظ شود. وی افزود که آشتی «پایه‌ی ثبات کشور و تضمینی برای عدم تکرار تخلفات و سنگ‌بنای اعتماد میان شهروند و دولت» است.

صدها هزار سوری از بامداد روز گذشته در میدان‌های عمومی شهرهای بزرگ از جمله دمشق، حلب، ادلب، حماه و حمص گرد آمدند، پرچم‌های کشورشان را برافراشتند و شعارها و سرودهایی در حمایت از دولت جدید سر دادند. پیش از برگزاری مراسم جشن سالگرد پیروزی، نیروهای امنیت داخلی سوریه در طول روز تدابیر امنیتی شدیدی را اجرا کردند. گفتنی است، روز ۸ دسامبر (۱۸ آذر)، سالگرد سرنگونی رژیم بعث و پایان حکومت خانواده‌ی اسد، به عنوان «روز آزادی» در سوریه نامگذاری و تعطیل رسمی اعلام شده است.