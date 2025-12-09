تاکید اردوغان بر تداوم حمایتها از سوریه پس از "انقلاب ۸ دسامبر"
اردوغان: حمایت از تمامیت ارضی سوریه ادامه خواهد یافت
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، ضمن تبریک اولین سالگرد «انقلاب ۸ دسامبر» (۱۸ آذر) به مردم سوریه، بر تداوم حمایت کشورش از یکپارچگی سرزمینی سوریه تاکید کرد.
این انقلاب، که به گفتهی اردوغان، به سالها ستم و رنج در این کشور پایان داد، منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد شد.
یک سال پس از سقوط اسد
صبح یکشنبه، ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، نیروهای مخالف سوری وارد دمشق شدند و به ۲۴ سال حکومت بشار اسد پایان دادند. بشار اسد و خانوادهاش به مسکو گریختند. با این حال، روسیه با وجود درخواستهای مکرر احمد شرع، رئیسجمهور دولت انتقالی سوریه، از استرداد اسد خودداری کرده است. مسکو اعلام کرده است که اسد شرایط پناهندگی را نقض نکرده و مورد استرداد قرار نخواهد گرفت.
خطاب احمد شرع از مسجد اموی
احمد شرع، که پیشتر با نام ابومحمد الجولانی شناخته میشد و از ژانویهی ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳) به عنوان نوزدهمین رئیسجمهور سوریه فعالیت میکند، روز گذشته از مسجد اموی در دمشق سخنرانی کرد. وی در سخنان خود بر پایان «صفحات تاریک» حکومت اسد تاکید کرد و از موفقیت در یکپارچهسازی نیروهای نظامی در قالب یک ارتش ملی و آغاز روند عدالتخواهی برای رسیدگی به جنایتکاران خبر داد. شرع از دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) رهبر دفاکتوی سوریه بوده و در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۳) قانون اساسی موقت را امضا کرد. ترکیه نیز همواره بر حفظ وحدت سیاسی و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرده و ابراز امیدواری کرده است که دولت موقت سوریه گامهای صحیح برداشته و تهدیدی برای همسایگان خود نباشد.