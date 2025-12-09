سرنگونی ۱۲۱ پهپاد اوکراینی توسط پدافند هوایی روسیه

2 ساعت پیش

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سیستم‌های پدافند هوایی این کشور در طول شبانه‌روز گذشته، ۱۲۱ پهپاد تهاجمی اوکراین را در مناطق مختلف سرنگون کرده‌اند. این حملات از ساعت ۲۳ شب گذشته (دوشنبه، ۸ دسامبر ۲۰۲۵ - ۱۷ آذر ۱۴۰۴) تا ساعت ۷ صبح امروز سه‌شنبه، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴) به وقت مسکو انجام شده است.

بر اساس بیانیه‌ی وزارت دفاع روسیه، ۴۹ پهپاد در آسمان منطقه‌ی بلگورود، ۲۲ پهپاد در آسمان منطقه‌ی کریمیه، ۱۰ پهپاد در منطقه‌ی ریازان، ۹ پهپاد در منطقه‌ی ورونژ، ۸ پهپاد در سواحل دریای خزر، ۵ پهپاد در منطقه‌ی روستوف، ۵ پهپاد در جمهوری کالمیکیا، ۴ پهپاد در منطقه‌ی نیژنی نووگورود، ۳ پهپاد در منطقه‌ی لیپتسک، و هر یک از مناطق کورسک، کراسنودار، بریانسک و تولا نیز با یک تا دو پهپاد اوکراینی مورد حمله قرار گرفته‌اند که همگی سرنگون شده‌اند. در یکی از این حملات در منطقه چوواشستان، ۱۴ نفر از جمله یک کودک زخمی شدند.

این دومین حمله‌ی گسترده‌ی پهپادی ارتش اوکراین به خاک روسیه در ۴۸ ساعت گذشته است. پیش از این نیز، در روز یکشنبه، ۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۶ آذر ۱۴۰۴)، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف این کشور خبر داده بود. جنگ میان روسیه و اوکراین از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) آغاز شده و نزدیک به چهار سال است که ادامه دارد. با وجود تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، برای برقراری آتش‌بس و صلح میان دو کشور، این تلاش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده و پیشرفت مذاکرات صلح کند بوده است.