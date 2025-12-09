ارجاع ۲۶۷ پرونده‌ی فساد به دستگاه قضایی اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۵

1 ساعت پیش

آمار ۱۱ ماهه‌ی فعالیت‌های این هیئت در سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ شمسی) را اعلام کرد. وی اظهار داشت که در مقایسه با سال گذشته، تعداد پرونده‌های فساد ارجاع شده به دادگاه‌ها افزایش یافته است.

احمد انور امروز سه‌شنبه، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۸ آذر ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس مطبوعاتی، جزئیات فعالیت‌های هیئت متبوع خود را تشریح کرد و گفت که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، مجموعاً ۲۶۷ پرونده‌ی فساد به دادگاه‌ها ارجاع داده شده است. این تعداد در مقایسه با سال گذشته، افزایشی حدود ۲۰ تا ۲۵ پرونده را نشان می‌دهد.

گزارش UNDP و توصیه‌ها

احمد انور به گزارش جدید برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) تحت عنوان «پرونده‌های بزرگ فساد» اشاره کرد. این گزارش که بر روند دادرسی در اقلیم کوردستان نظارت داشته، نشان می‌دهد که دادرسی‌ها در سال جاری سازمان‌یافته‌تر و بهتر انجام شده‌اند. با این حال، همچنان چالش‌هایی نظیر طولانی بودن مدت زمان دادرسی و ضعف هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط وجود دارد. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP) همواره از تلاش‌های عراق برای مبارزه با فساد حمایت کرده و گزارش‌های پایش دادرسی را برای تقویت چارچوب قانونی ضدفساد و افزایش نقش و ظرفیت قضایی ارائه می‌دهد.

شفافیت مالی و تدوین اخلاق حرفه‌ای

رئیس هیئت مبارزه با فساد همچنین در مورد تکمیل فرم‌های اظهارنامه‌ی دارایی در سال جاری توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که ۷ هزار و ۷۹۵ فرم اولیه (برای افرادی که به تازگی پستی را بر عهده می‌گیرند) و ۷۲۸ فرم پایانی (برای افرادی که مأموریتشان به پایان رسیده است) تکمیل شده‌اند. علاوه بر این، کُد رفتاری حرفه‌ای برای سازمان‌های جامعه‌ی مدنی تدوین و منتشر شده است و در حال حاضر، این هیئت در حال کار بر روی پیمان‌نامه‌ی اخلاق برای نهادهای رسانه‌ای است.