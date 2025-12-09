حملهی مسلحانه به پست بازرسی در پاکستان؛ شش سرباز کشته شدند
حمله به منطقه کورام در نزدیکی مرز افغانستان، ۶ سرباز پاکستانی را به کام مرگ کشاند
در حملهای مسلحانه که بین دوشنبهشب و بامداد سهشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، رخ داد، شش سرباز پاکستانی در یک پست بازرسی امنیتی در منطقهی کورمور ایالت خیبر پختونخوا، واقع در شمال غرب این کشور و در نزدیکی مرز افغانستان، کشته شدند.
منابع پلیس و امنیتی اعلام کردند که در این درگیری، حدود دوازده شبهنظامی نیز کشته شده و یک فرماندهی محلی شبهنظامی به نام عثمان خیبری از پای درآمد. ارتش پاکستان پس از این حادثه، منطقه را محاصره کرده، اما هنوز بیانیهی رسمی در این خصوص صادر نکرده است. آژانس خبری رویترز نیز به نقل از منابع امنیتی پاکستان، وقوع این حمله را تأیید کرده است. در حالی که ابتدا هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته بود، شبکهی الجزیره گزارش داد که تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت این عملیات را پذیرفته است.
این حمله در حالی صورت میگیرد که تنشها در امتداد مرز پاکستان و افغانستان رو به افزایش است و صلح شکنندهی میان اسلامآباد و کابل را تهدید میکند. تنها چند روز پیش، در روز جمعه، ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) و شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۴ (۶ دسامبر ۲۰۲۵)، درگیریهای شدیدی بین نیروهای پاکستانی و نیروهای افغان در منطقهی اسپین بولدک ولایت قندهار افغانستان و مرز چمن پاکستان به وقوع پیوست که به کشته شدن حداقل پنج نفر (شامل چهار غیرنظامی و یک عضو طالبان) انجامید. هر دو طرف، دیگری را مسئول آغاز این درگیریها معرفی کردند.
در مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) نیز، درگیریهای گستردهای میان نیروهای افغان و پاکستانی رخ داد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، بیسابقه بود. این درگیریها منجر به کشته شدن حدود هفتاد نفر و زخمی شدن صدها تن شد. پس از آن، یک آتشبس با میانجیگری قطر، ترکیه و عربستان سعودی برقرار شد. با این حال، مذاکرات صلح که آخر هفتهی گذشته در عربستان سعودی برگزار شد، بدون دستیابی به پیشرفت معناداری پایان یافت، گرچه دو طرف بر تداوم آتشبس شکننده توافق کردند.
تحریک طالبان پاکستان (TTP)، که به طالبان پاکستانی نیز مشهور است، یک سازمان شبهنظامی جهادی دیوبندی است که عمدتاً در امتداد مرز افغانستان و پاکستان فعالیت میکند و از سوی سازمان ملل و دولت پاکستان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه نزدیک به دو دهه است که با دولت پاکستان در حال جنگ مسلحانه است.
اسلامآباد، دولت طالبان در افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیان تحریک طالبان پاکستان و استفاده از خاک افغانستان برای برنامهریزی حملات علیه نیروهای امنیتی پاکستان متهم میکند. مقامات پاکستانی شواهد فزایندهای از فعالیت آزادانهی فرماندهان و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان و همچنین حمایت آتش نیروهای مرزی افغان از نفوذ این گروه را مطرح میکنند. در مقابل، کابل این اتهامات را رد کرده و امنیت پاکستان را یک مسئلهی داخلی این کشور میداند. فعالیتهای تحریک طالبان پاکستان در سالهای ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ تشدید شده است، که با پشتیبانی ایدئولوژیک و معنوی طالبان افغانستان از این گروه همراه بوده است.