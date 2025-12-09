مذاکرات سرنوشت‌ساز پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان برای تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان به هفته‌ی آینده موکول شد

1 ساعت پیش

قباد طالبانی، عضو دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و معاون نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که نشست سرنوشت‌ساز میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، که قرار بود روز سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵) برگزار شود، به تعویق افتاده و هفته‌ی آینده از سر گرفته خواهد شد. هدف این نشست، بررسی روند تشکیل کابینه‌ی جدید دولت اقلیم کوردستان است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، نشست آتی در دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی در اربیل برگزار خواهد شد. هیئت مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان به ریاست هوشیار زێباری و هیئت مذاکره‌کننده‌ی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان به ریاست قوباد تاڵەبانی در این گفت‌وگوها شرکت خواهند کرد

مذاکرات برای تشکیل دهمین کابینه‌ی دولت اقلیم کوردستان ماه‌هاست که پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) ادامه دارد. در این انتخابات، پارت دموکرات کوردستان ۳۹ کرسی و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان ۲۳ کرسی را به دست آوردند. با وجود دستیابی به درک اولیه درباره‌ی یک چشم‌انداز مشترک برای حکمرانی و یک چارچوب استراتژیک، گره اصلی مذاکرات همچنان بر سر تقسیم پست‌های وزارتی و اداری باقی مانده است، به‌ویژه پست‌های حساس امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت امور داخلی یا مشاور شورای امنیت. پارت دموکرات کوردستان اصرار دارد که وزارت امور داخلی را واگذار نخواهد کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، پیشتر بر اهمیت تشکیل دولت بر اساس نتایج انتخابات تأکید کرده و گفته بود که پارت دموکرات توانایی تشکیل دولت اکثریت را دارد، اما به دنبال اجماع گسترده‌تر است. از سوی دیگر، قوباد تاڵەبانی بر تمایل اتحادیه‌ی میهنی برای یک مشارکت واقعی و تصمیم‌گیری‌های مشترک در مسائل استراتژیک تأکید کرده است.

این بن‌بست طولانی، فعالیت پارلمان کوردستان را از زمان اولین جلسه‌ی آن در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) به حالت تعلیق درآورده است، چرا که هنوز رئیس و هیئت رئیسه‌ی پارلمان انتخاب نشده‌اند.

همچنین، انتخابات پارلمانی عراق که در ۲۰ آبان ۱۴۰۴ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۵) برگزار شد، بر این مذاکرات تأثیر گذاشته است. مسرور بارزانی اظهار داشت که پارت دموکرات کوردستان پس از پیروزی چشمگیر در انتخابات عراق، مذاکرات تشکیل دولت اقلیم را با "شرایط جدید" ادامه خواهد داد. او اتحادیه‌ی میهنی را به "مواضع غیرمنطقی" و مانع‌تراشی در تشکیل دولت اقلیم پیش از انتخابات عراق متهم کرده بود. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز ابراز امیدواری کرده که دولت جدید عراق هرچه زودتر تشکیل شود.