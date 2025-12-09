بارش‌های شدید باران در چمچمال و سلیمانیه منجر به وقوع سیل و انسداد جاده‌ی اصلی چمچمال-سلیمانیه شد. سازمان هواشناسی نسبت به ادامه‌ی بارش‌ها و خطر سیل هشدار داد

46 دقیقه پیش

از بامداد روز سه‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (۹ دسامبر ۲۰۲۵)، بارش باران شدید در مناطق چمچمال و سلیمانیه آغاز شد که منجر به وقوع سیل در مرکز شهر چمچمال گشت. این سیلاب‌ها به داخل تعدادی از خانه‌ها نفوذ کرده و چندین خودرو را نیز در شهر زیر آب برد. همچنین، جاده‌ی اصلی بین چمچمال و سلیمانیه در منطقه‌ی تکیه به‌طور کامل مسدود شد و تردد وسایل نقلیه مختل گشت.

بر اساس گزارش اداره‌ی کل هواشناسی و زلزله‌نگاری اقلیم کوردستان، طی ۲۴ ساعت گذشته، میزان بارش در چمچمال ۸۱.۲ میلی‌متر و در مرکز شهر سلیمانیه ۶۱.۳ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

روز دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵)، مرکز هماهنگی مشترک استان سلیمانیه (P.JCC) با صدور هشداری، خطر وقوع سیل در شهر سلیمانیه و مناطق اطراف آن را گوشزد کرده و تعدادی خط تلفن اضطراری را برای کمک‌رسانی فعال نموده بود. این مرکز از شهروندان خواسته بود تا در صورت بروز هرگونه حادثه‌ی ناخواسته یا وقوع سیل، فوراً با شماره‌ی ۱۰۰ تماس بگیرند.

اداره‌ی کل هواشناسی اقلیم کوردستان پیش‌بینی کرده است که موج بارشی که اقلیم را دربرگرفته، تا روز چهارشنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) ادامه خواهد داشت. این موج بارشی در اوایل صبح سه‌شنبه با رگبارهای شدید در مناطق مرزی شرقی آغاز شد و تا ظهر به گرمیان، استان سلیمانی، منطقه‌ی بالکایَتی و استان اربیل گسترش یافت. همچنین، احتمال رعدوبرق در گرمیان و استان کرکوک و بارش برف در مناطق مرتفع کوهستانی مرزی پیش‌بینی شده بود.

در همین راستا، اداره‌ی کل امور معادن اربیل نیز روز دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۴ (۸ دسامبر ۲۰۲۵) هشدار داده بود که بارش‌های شدید باران ممکن است منجر به جابه‌جایی مین‌های زمینی شده و آن‌ها را به سمت جاده‌ها و مناطق مسکونی منتقل کند که این امر خطر جدی برای جان غیرنظامیان محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منطقه‌ای، عراق به یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی تبدیل شده و سیل‌های ناگهانی و ویرانگر، از جمله سیل اربیل در اسفند ۱۴۰۲ (مارس ۲۰۲۴)، از پیامدهای این تغییرات است. همچنین، میانگین بارش سالانه در اقلیم کوردستان ۹ درصد کاهش یافته است.