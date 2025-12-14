گشایش افق‌های تازه در روابط اقتصادی بغداد و ریاض

5 ساعت پیش

عراق در راستای گسترش روابط تجاری خود با عربستان سعودی، قصد دارد دو گذرگاه مرزی جدید را با این کشور بازگشایی کند.

این اقدام به دنبال توسعه‌ی قابل توجه روابط اقتصادی بین دو کشور در ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد.

دولت عراق اعلام کرده است که قصد دارد دو گذرگاه مرزی جمیجمه و عویقیله را با عربستان سعودی بگشاید. این دو گذرگاه در مناطق مرزی استان‌های مثنی و نجف قرار دارند. قادر حمود، مدیر برنامه‌ریزی در استان مثنی، اعلام کرد که مراحل گشایش گذرگاه مرزی جمیجمه هنوز به اتمام نرسیده است. وی افزود که برای تکمیل این پروژه، استان به مبلغ ۴۰۰ میلیارد دینار نیاز دارد. حمود تأکید کرد که هر دو گذرگاه از اهمیت تجاری بالایی برای عراق و عربستان سعودی برخوردار خواهند بود.

هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق در نشست مورخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳ مهر ۱۴۰۴) خود، به آغاز مراحل اجرایی برای گشایش هر دو گذرگاه جمیجمه و عویقیله رأی داده است. این گشایش، که پس از افتتاح گذرگاه عرعر در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ شمسی) صورت می‌گیرد، گامی مهم برای افزایش مبادلات تجاری و تسهیل تردد شهروندان، به ویژه زائران حج و عمره، محسوب می‌شود. این اقدام در چارچوب تمایل هر دو کشور برای توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک انجام می‌پذیرد.

