هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره انقضای پیمان استارت جدید

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، انقضای پیمان استارت جدید را لحظه‌ای حیاتی برای صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرد و از روسیه و ایالات متحده خواست، تا بدون تاخیر در مورد چارچوب جدیدی برای محدود کردن سلاح‌های هسته‌ای مذاکره کنند.

پیمان استارت جدید که نیمه‌شب چهارشنبه منقضی شد، محدودیت‌هایی را بر تعداد کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک که ایالات متحده و روسیه می‌توانند مستقر کنند، و همچنین بر موشک‌ها و بمب‌افکن‌هایی که قادر به پرتاب این کلاهک‌ها از زمین یا زیردریایی هستند، تعیین کرد.

گوترش در بیانیه‌ای گفت:«برای اولین بار در بیش از نیم قرن، ما با جهانی روبرو هستیم که هیچ محدودیت الزام‌آوری بر زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک فدراسیون روسیه و ایالات متحده آمریکا - دو کشوری که اکثریت قریب به اتفاق ذخایر سلاح‌های هسته‌ای جهان را در اختیار دارند - وجود ندارد.»

او گفت که فرسایش دهه‌ها پیشرفت در کنترل تسلیحات «نمی‌تواند در زمانی بدتر از این رخ دهد، خطر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در بالاترین نقطه خود در دهه‌های اخیر است.» در عین حال، گوترش زمان حال را فرصتی برای «تنظیم مجدد اوضاع و ایجاد یک رژیم کنترل تسلیحاتی که متناسب با شرایط به سرعت در حال تحول باشد» دید و از اذعان رهبران روسیه و ایالات متحده به لزوم جلوگیری از بازگشت به جهانی با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدون کنترل استقبال کرد.

گوترش گفت:«جهان اکنون به فدراسیون روسیه و ایالات متحده چشم دوخته است تا حرف‌ها را به عمل تبدیل کنند.»

وی افزود:«من از هر دو کشور می‌خواهم که بدون تاخیر به میز مذاکره بازگردند و در مورد چارچوب جدیدی که محدودیت‌های قابل تایید را احیا می‌کند، خطرات را کاهش می‌دهد و امنیت مشترک ما را تقویت می‌کند، توافق کنند.»

ب.ن