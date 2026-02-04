2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – اوکراین، روسیه و ایالات متحده امروز پنجشنبه ۵ فوریه، دومین روز مذاکرات خود را در ابوظبی آغاز خواهند کرد و به دنبال پایان دادن به تهاجم تقریبا چهار ساله مسکو هستند.

این مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده، جدیدترین فصل از تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون ناموفق، برای توقف جنگی است که با حمله تمام عیار روسیه در فوریه 2022 آغاز شد.

اولین روز مذاکرات سه جانبه در پایتخت امارات، روز چهارشنبه با توصیف مذاکرات به عنوان "اساسی و سازنده" توسط کی‌یف، به پایان رسید، اگرچه هیچ پیشرفت آشکاری حاصل نشد.

این درگیری، مرگبارترین درگیری در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است که صدها هزار کشته، میلیون‌ها نفر آواره و ویرانی بخش بزرگی از شرق و جنوب اوکراین را برجای گذاشته است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز چهارشنبه با تاکید بر تلفات انسانی، گفت که 55000 نفر از نیروهای کشورش کشته شده‌اند، که ارزیابی نادری از تلفات در میدان جنگ است.

روسیه همچنین حملات خود به زیرساخت‌های برق اوکراین را افزایش داده و در روزهای اخیر بسیاری از مردم، از جمله ساکنان کی‌یفِ پایتخت را در دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد، بدون برق گذاشته است.

رستم عمراف، مذاکره‌کننده ارشد اوکراین، گفت که در اولین روز مذاکرات «گام‌های مشخص و راه‌حل‌های عملی» مورد بحث قرار گرفته است.

اما کرملین درخواست سرسختانه خود مبنی بر تسلیم شدن کی‌یف را تکرار کرد و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که جنگ «تا زمانی که رژیم کی‌یف تصمیمات مناسبی اتخاذ کند» ادامه خواهد یافت.

نکته اصلی مورد اختلاف در مذاکرات، سرنوشت قلمرو شرق اوکراین است.

مسکو به عنوان پیش‌شرط هرگونه توافقی، خواستار خروج نیروهای کی‌یف از بخش‌هایی از دونباس است.

همچنین خواستار به رسمیت شناختن بین‌المللی تعلق زمین‌های تصرف شده در این تهاجم به روسیه است.

کی‌یف گفته است که درگیری باید در امتداد خط مقدم فعلی مسدود شود و عقب‌نشینی نیروها را رد کرده است.

مذاکرات سه‌جانبه که اولین بار در ۲۳ و ۲۴ ژانویه در ابوظبی برگزار شد، آشکارترین نشانه پیشرفت تاکنون در تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مذاکره جهت پایان دادن به جنگ است.

