2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – فرماندهی نیروهای مسلح آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعداد نیروهایشان در اقلیم کوردستان را کاهش می‌دهند و دلیل آن را فنی و امنیتی اعلام کرد.

در بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح آلمان آمده است سربازانی که حضورشان ضروری نیست از اقلیم کوردستان خارج می‌شوند. همچنین تاکید شده است که این یک اقدام موقتی است و در چارچوب باز‌آرایی نیروها انجام می‌شود.

فرماندهی نیروهای مسلح آلمان، تعداد سربازانی را که از اقلیم کوردستان خارج می‌کند و تعداد سربازان باقی مانده را اعلام نکرده است.

بر پایه بیانیه، نیروهای باقی مانده در اقلیم کوردستان، در هماهنگی با اقلیم کوردستان و عراق، به ماموریت خود ادامه می‌دهند.

این در حالی است که در سی‌ام ماه میلادی گذشته، پارلمان آلمان ابقای نیروهای آن کشور در اقلیم کوردستان را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد و مبلغ ۱۰۹ میلیارد یورو را به هزینه ابقای آنها اختصاص داد. آلمان در چارچوب ائتلاف بین‌المللی بیش از ۵۰۰ سرباز خود را در اربیل و بغداد مستقر کرده است.

ب.ن