36 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سفر دیپلماتیک خود به خاورمیانه را آغاز می‌کند و قرار است در چارچوب آن در سوریه، عراق و اقلیم کوردستان توقف کند، تا مسائل مربوط به توافق نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق و اتباع فرانسوی در گروه دولت اسلامی داعش را بررسی کند.

پاسکال کانفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، اعلام کرد:«امروز ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، سفر خود به خاورمیانه را آغاز می‌کند و در ابتدا در دمشق توقف می‌کند و با اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه دیدار خواهد داشت و آخرین تحولات مربوط به نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق را بررسی می‌کنند.»

وی افزود که وزیر خارجه فرانسه سپس به بغداد می‌رود و با نخست‌وزیر و وزیر خارجه عراق دیدار می‌کند.

هدف از این دیدار را نیز تلاش مشترک با دولت عراق برای تامین ثبات بیشتر منطقه و تداوم مبارزه با داعش، اعلام کرد.

کانفاورو گفت که یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو با بغداد، مسائل مربوط به اتباع فرانسوی در بین داعشی‌هایی است که اخیرا از سوریه به زندان‌های عراق منتقل شده‌اند.

ژان نوئل بارو همچنین به اربیل سفر می‌کند و با مقامات بلندپایه اقلیم کوردستان دیدار خواهد کرد.

او پیش از این اعلام کرده بود «فرانسه با شرکای خود، توافق اخیر بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق را بررسی می‌کند و پاریس پس از وقوع درگیری در سوریه در تمام سطوح تلاش کرده است که از گسترش آن ممانعت کند و از حقوق امنیتی و سیاسی مردم کورد در آن کشور حفاظت کند.»

ب.ن