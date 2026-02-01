10 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در چارچوب تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان برای تجدید سازمان نیروهای پیشمرگ، کمیته عالی تجدید سازمان نیروها، به توصیه نخست‌وزیر اقلیم کوردستان نشست‌ برگزار کرد و تصمیم گرفت که در آینده نزدیک ادغام نهادهای اداری و مالی فرماندهی‌های یک و دو، تصویب شود.

یکشنبه ۱ فوریه، امید صباح، دبیر شورای وزیران، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب تلاش‌های مستمر دولت اقلیم کوردستان برای تجدید سازمان نیروهای پیشمرگ، امروز یکشنبه کمیته عالی تجدید سازمان نیروها، نشست مهمی برای تعیین اختیارات نهادهای فرماندهی‌های یک و دو برگزار کرد.

رئیس دیوان شورای وزیران، گفت که نشست به توصیه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان برگزار شد و در آن درباره سازوکار تعیین اختیارات نهادهای اداری و مالی و قانونی فرماندهی‌های یک و دو با دقت گفت‌وگو شد.

در بیانیه آمده است که پس از تبادل نظر اعضای کمیته، تصمیم گرفته شد که در آینده نزدیک کارهای کمیته پایان یابد و تمام اختیارات فرماندهی‌ها تصویب شوند.

این اقدام بخشی از روند اصلاحات در وزارت امور پیشمرگ کوردستان است.

ب.ن