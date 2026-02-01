امانوئل مکرون بر اجرای مفاد توافق بین نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت دمشق تاکید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – روسای جمهور فرانسه و سوریه و فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در مکالمه تلفنی، آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند.
یکشنبه ۱ فوریه، ریاست جمهوری فرانسه، بیانیهای منتشر و در آن اعلام کرد که امانوئل مکرون، رئیسجمهور آن کشور در مکالمه تلفنی با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک و احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، آخرین پیشامدها و تحولات منطقه را بررسی کرده است.
بر پایه بیانیه، مکرون از توافق آتشبس بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک استقبال کرده و آن را گامی مثبت توصیف کرده است.
رئیسجمهور فرانسه بر اجرای مفاد توافق در راستای تضمین ثبات تاکید کرده است.
بر پایه گزارش رسیده به کوردستان۲۴، قرار است فردا دوشنبه در چارچوب توافق یاد شده نیروهای نظامی دولت سوریه در اطراف شهر قامشلو مستقر شوند.
در مرحله اول توافق، یک لشکر جدید متشکل از ۳ تیپ و ۱۶ هزار نفر برای نیروهای سوریه دموکراتیک تشکیل میشود. روند ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در دولت سوریه هم در مدت یک ماه انجام میشود.
پس از واگذاری گذرگاههای مرزی به دولت سوریه، در مرحله دوم میادین نفتی هم واگذار میشوند.
جمعه ۳۰ ژانویه، مرکز رسانهای نیروهای سوریه دموکراتیک، متن توافق فراگیر با دولت سوریه را منتشر کرد که در آن پایان دادن به جنگ و روند اتحاد کامل نیروهای نظامی و نهادهای اداری در شمال و شرق سوریه، اعلام شد.
ب.ن