جاشوا هریس بر حمایت آمریکا از یک اقلیم کوردستان قوی در عراق تاکید کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – در دیدار با پرزیدنت بارزانی، کاردار سفارت آمریکا در عراق، از سوی رئیسجمهور و دولت آمریکا، از پرزیدنت بارزانی به خاطر حمایت از توافق اخیر بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک قدردانی کرد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که روز یکشنبه ۱ فوریه، پرزیدنت مسعود بارزانی از جناب جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق و خانم وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، استقبال کرد.
بر پایه بیانیه، در این دیدار کاردار سفارت آمریکا در عراق از سوی رئیسجمهور و دولت آمریکا، از پرزیدنت بارزانی به خاطر تمام حمایتهای ایشان از توافق اخیر بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک، قدردانی کرد.
همچنین در رابطه با روند سیاسی عراق، بار دیگر بر حمایت و موضع آمریکا مبنی بر وجود یک اقلیم کوردستان قوی در عراق، تاکید کرد.
بیانیه میافزاید که پرزیدنت بارزانی، ضمن خیرمقدم گویی، از ایفای نقش و موضع آمریکا در حمایت از مردم کوردستان قدردانی کرد و اظهار داشت که اگر در سال ۱۹۹۱ موضع و حمایت آمریکا در میان نبود، نمیتوانستیم دستاوردهای قیام و پارلمان و دولت اقلیم کوردستان را حفظ کنیم.
در ادامه بیانیه آمده است که در رابطه با روند سیاسی عراق، تبادل نظر دقیق انجام شد و دو طرف بر اهمیت پایبندی به قانون اساسی عراق تاکید کردند و توافقنظر داشتند که عراقیها خود درباره وضعیت کشورشان بر مبنای شراکت، توازن و توافق، تصمیمگیری کنند.
در این چارچوب دو طرف از گفتوگو و رایزنیهای اخیر بین بغداد و اربیل برای طرح راهکار و گزینههای سیاسی که در آن منافع عراقیها در نظر گرفته شود و از هر نظر شراکت آمریکا و عراق را تقویت کند، استقبال کردند.
ب.ن