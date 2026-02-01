هیئت آمریکایی در دیدار با پرزیدنت بارزانی بر شراکت قوی و بلندمدت با اقلیم کوردستان تاکید کرد

11 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در دیدار با پرزیدنت بارزانی، هيئت آمریکایی از تلاش‌های مستمر برای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر برای همه جوامع عراق، استقبال کرد و بر شراکت قوی و بلندمدت با اقلیم کوردستان تاکید کرد.

کنسولگری آمریکا در اربیل، امروز یکشنبه ۱ فوریه، با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه آمریکا در دیدار با پرزیدنت مسعود بارزانی، تاکید کرد که با اقلیم کوردستان شراکت قوی و بلندمدت دارند و این بخشی اصلی از شراکت گسترده‌تر آمریکا و عراق است که برای مردم دو کشور مفید خواهد بود.

در بیانیه آمده است که جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، در این دیدار روند تشکیل دولت جدید عراق را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده است که لازم است هر دولتی که در بغداد تشکیل شود، کاملا مستقل باشد و فقط برای حفظ منافع میهنی تمام عراقی‌ها تلاش کند.

وی افزود که عراق فقط از طریق یک دولت مستقل می‌تواند حاکمیت خود را حفظ کند و خود را از تنش‌های منطقه دور نگه دارد، تا بتواند از شراکت و تفاهم دوجانبه با ایالات متحده آمریکا، بهره گیرد.

بر پایه بیانیه در بخش دیگری از این دیدار دو طرف درباره تحولات سیاسی عراق تبادل نظر کردند و از گفت‌وگوهای سازنده که در حال حاضر در بغداد در جریان است، تقدیر کردند.

هيئت آمریکایی از تلاش‌های مستمر برای ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر برای همه جوامع عراق که موجب تقویت ثبات و فراهم کردن زمینه‌ای مناسب برای پیشبرد شراکت بین واشنگتن و بغداد در همه زمینه‌ها شود، استقبال کرد.

ب.ن