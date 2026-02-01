9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک هیئت بلندپایه چارچوب هماهنگی شیعه به منظور بررسی موضوع تعیین رئیس‌جمهور جدید عراق و دیدار با پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان، به اقلیم کوردستان سفر می‌کند.

عباس رازی، دبیرکل چارچوب هماهنگی شیعه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که فردا دوشنبه ۲ فوریه، یک هیئت بلندپایه این چارچوب، متشکل از محمد شیاع السودانی، هادی العامری و محسن مندلاوی به اربیل و سلیمانیه، سفر می‌کند.

بر پایه بیانیه، این سفر بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده در نشست اخیر چارچوب هماهنگی و با هدف ایجاد تفاهم بین پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان انجام می‌شود.

رازی گفت که هدف از این سفر نهایی کردن موضوع تعیین رئیس‌جمهور جدید عراق از راه به هم نزدیک کردن دیدگاه‌ها است.

از طرفی دیگر عبدالرحمان جزائری، عضو ائتلاف دولت قانون، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴ گفت: سفر هیئت چارچوب هماهنگی به اربیل، یک اقدام تعیین کننده است و هدف از آن گفت‌وگو درباره دو موضوع حساسِ تعیین رئیس‌جمهور و تعیین نخست‌وزیر آینده عراق است.

این در حالی است که چارچوب هماهنگی شیعه بر ابقای نوری المالکی به عنوان کاندید آن چارچوب برای سمت نخست‌وزیری پایفشاری می‌کند و هنوز در خصوص کاندیدی برای سمت ریاست جمهوری، تصمیم‌گیری نهایی نشده است.

ب.ن