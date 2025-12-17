وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان: پرچم کوردستان به ما واگذار شد تا در سایه آن به مردم و میهن خود خدمت کنیم

2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، اعلام کرد که پرچم کوردستان «به ما واگذار شده تا در سایه آن نسل به نسل به مردم و میهن خود خدمت کنیم.»

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری ضمن اینکه روز پرچم کوردستان را تبریک گفت، اعلام کرد که مراسم گرامیداشت روز پرچم کوردستان را در یکی از مدارس سیل‌زده شهر چمچمال برگزار خواهند کرد.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز پرچم کوردستان در مدرسه‌ای در شهر چمچمال که در اثر وقوع سیل بیشترین خسارت را متحمل شده است، به عنوان یک اقدام نمادین و در حالی انجام می‌شود که پس از وقوع سیل کلیه مدارس این شهر تعطیل شده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش گفت:«حدود ۸۰ سال پیش این پرچم در میدان چهارچراغ با حضور قاضی محمد و مصطفی بارزانی برافراشته شد و به ما واگذار شد تا در سایه آن نسل به نسل به مردم و میهن خود خدمت کنیم.»

او تاکید کرد که تمام تصمیمات اتخاذ شده برای عبور از شرایط فعلی چمچمال که قربانی وقوع سیل شده است اجرا شده‌اند و اطمینان داد که وضعیت به حالت عادی باز می‌گردد.

ب.ن