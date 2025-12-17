1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که با حمایت نخست‌وزیر ۳۳۵ میلیون دینار به عنوان بودجه امدادرسانی به آموزش و پرورش چمچمال اختصاص یافته است.

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، آلان محمد سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در جریان برگزاری مراسم روز پرچم کوردستان در بخش تکیه از توابع چمچمال، اعلام کرد:«با حمایت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ۳۳۵ میلیون دینار به عنوان بودجه امدادرسانی و نیازمندی به آموزش و پرورش چمچمال اختصاص یافته است.»

شهر چمچمال و توابع آن در اثر سیل اخیر خسارات بسیاری را متحمل شده است.

وزیر آموزش و پرورش توضیح داد:

۱۳۰ میلیون دینار مبلغ نقدی به آموزش و پرورش سلیمانیه برای نوسازی مدارس آسیب دیده پرداخت شده است.

۱۰۰ میلیون دینار برای تامین وسایلی که آموزش و پرورش چمچمال درخواست کرده بود، پرداخت شده است.

۱۰۱ میلیون دینار برای تامین ۸۵ هزار کتاب درسی جدید و دو هزار کیف و نوشت‌افزار، پرداخت شده است.

وی افزود که از سال ۲۰۲۲ هم با هزینه کردن بیش از پنج میلیارد دینار برای نوسازی و احداث مدارس در محدوده سلیمانیه، موافقت شده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت که به طور رسمی از معلمان چمچمال به خاطر دلسوزی‌هایشان در هنگام وقوع سیل، تقدیر می‌کنند.

او همچنین از افزایش بودجه آموزش و پرورش‌های گرمیان و حلبچه خبر داد و گفت که از سهم استان‌های اربیل و دهوک دو درصد به سهم گرمیان و حلبچه اختصاص داده شده و بودجه استان‌ها را برای هزینه‌هایشان پرداخت کرده‌اند.

ب.ن