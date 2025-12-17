پرزیدنت بارزانی روز پرچم کوردستان را به همه کوردستانیان تبریک گفت

2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – پرزیدنت مسعود بارزانی، به مناسبت روز پرچم کوردستان، در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

پرزیدنت بارزانی، نوشت:«پرچم کوردستان نماد پیروزی مردم ما است و پیام و آروزهای همه کوردستانیان را با خود دارد. روز پرچم کوردستان بر کوردستانیان عزیز مبارک باد.»

ئاڵای کوردستان هێما و سیمبوڵێکی پیرۆزی گەلەکەمانە و هەڵگری پەیام و خەون و ئاواتی هەموو کوردستانیانە. ڕۆژی ئاڵا لە کوردستانیانی ئازیز پیرۆز بێت. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) December 17, 2025

ب.ن