استاندار دهوک: پرچم کوردستان هویت ما است و باید هر روز به اهتزاز درآید

اربیل (کردستان۲۴) – استاندار دهوک، می‌گوید که پرچم کوردستان هویت ملت است و باید هر روز به اهتزاز درآید.

امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، علی تتر، استاندار دهوک در یک کنفرانس خبری، اعلام کرد:«ضروری است که هر شهروند کورد و هر موسسه‌ کوردها در هر نقطه‌ای از جهان روز پرچم کوردستان را گرامی بدارد.»

علی تتر تاکید کرد:«در هر مکانی چه خانه و چه اداره، لازم است که پرچم کوردستان گرامی داشته شود، امروز در دهوک و حومه و تمام ادارات دولتی و سازمان‌های مدنی و سیاسی، پرچم کوردستان گرامی داشته شد.»

استاندار دهوک، گفت:«مانند هر کوردی، دوست داریم و آرزو داریم که هر روز، روزِ پرچم کوردستان باشد، زیرا پرچم هویت ما است، بنابراین لازم است که گرامی داشته شود و هر روز به اهتزاز درآید.»

