48 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – معاون رئیس حزب اصلاح ترکمانی، می‌گوید که ترکمان‌ها و مسیحیان به عنوان دو جامعه ملیتی و دینی اقلیم کوردستان، آمادگی دارند در کابینه جدید دولت اقلیم مشارکت کنند.

مونا قهوه‌چی، معاون رئیس حزب اصلاح ترکمانی، امروز چهارشنبه ۱۷ دسامبر، در روز پرچم کوردستان، به کوردستان۲۴ گفت:«روز پرچم کوردستان مناسبتی مبارک و ارزشمند است، امیدواریم که در سایه پرچم کوردستان همه جریان‌ها توافق کنند و پارلمان کوردستان را فعال کنند.»

او گفت:«منتظر نتایج مذاکرات پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه میهنی کوردستان هستند، اما ترکمان‌ها و مسیحیان به عنوان دو جامعه ملیتی و دینی اقلیم کوردستان، آمادگی دارند که در کابینه جدید دولت اقلیم مشارکت کنند.»

او در خصوص واگذاری سمت دبیر پارلمان از ترکمان‌ها به مسیحیان، گفت خواستار آنند که در دور جدید پارلمان جامعه مسیحیان نقش فعالی داشته باشند.

همچنین لازم دانست که منافع عمومی بر منافع حزبی ترجیح داده شود و طرف‌هایی که می‌خواهند در کابینه دهم دولت اقلیم مشارکت داشته باشند با پارت دموکرات کوردستان وارد مذاکره شوند و برای یک اصل و یک دولت و یک پارلمان و یک نیروی پیشمرگ متحد تلاش کنند.»

ب.ن