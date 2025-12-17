تایپه: آمریکا فروش ۱۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان را تصویب کرد
اربیل (کردستان۲۴) – تایپه امروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر، اعلام کرد که واشنگتن با فروش ۱۱ میلیارد دلار سلاح به تایوان موافقت کرده و یکی از بزرگترین بستههای تسلیحاتی برای این جزیره را اعلام کرده است، واشنگتن به دنبال جلوگیری از تهاجم احتمالی چین است.
در حالی که واشنگتن به طور سنتی بزرگترین تامینکننده سلاح تایوان است، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تردیدهایی را در مورد تمایل او برای دفاع از این جزیره دموکراتیک ایجاد کرد.
تایوان در دهه گذشته با تشدید فشار نظامی چین، هزینههای دفاعی خود را افزایش داده است، اما دولت ترامپ این جزیره را تحت فشار قرار داده است تا برای محافظت از خود اقدامات بیشتری انجام دهد.
فروش تسلیحاتی که امروز پنجشنبه اعلام شد و هنوز به تایید کنگره آمریکا نیاز دارد، پس از فروش ۳۳۰ میلیون دلاری قطعات و اجزا در ماه نوامبر، دومین فروش از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ژانویه خواهد بود.
به گفته وزارت امور خارجه تایپه، جدیدترین و بزرگترین محموله شامل سیستمهای موشکی HIMARS، هویتزر، موشکهای ضد تانک، پهپادها و سایر تجهیزات است.
وزارت امور خارجه تایپه اعلام کرد:«این دومین فروش تسلیحات به تایوان است که در دوره دوم دولت ترامپ اعلام میشود و بار دیگر تعهد قاطع ایالات متحده به امنیت تایوان را نشان میدهد.»
حجم بالقوه این فروش با ۱۸ میلیارد دلاری که در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، رقابت میکند، اگرچه در نهایت پس از مذاکرات تجاری، این مبلغ کاهش یافت.
بوش در طول هشت سال ریاست جمهوری خود، ۱۵.۶ میلیارد دلار سلاح به تایوان فروخت.
در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده ۱۰ میلیارد دلار فروش تسلیحات به تایوان، از جمله ۸ میلیارد دلار برای جتهای جنگنده، را تصویب کرد.
با توجه به اجماع فراحزبی در مورد دفاع تایوان، انتظار میرود که آخرین بسته به زودی مهر تایید کنگره را دریافت کند.
تایوان صنعت دفاعی خود را حفظ میکند، اما این جزیره در درگیری با چین به شدت از نظر تسلیحاتی تضعیف خواهد شد و بنابراین به شدت به تسلیحات ایالات متحده وابسته خواهد ماند.
وزارت دفاع تایوان در بیانیهای اعلام کرد که آخرین فروش تسلیحات نشان میدهد که واشنگتن همچنان به تایپه در «ایجاد سریع قابلیتهای بازدارندگی قوی» کمک میکند.
دولت لای چینگ-ته، رئیس جمهور تایوان، پس از فشار ایالات متحده، متعهد شده است که هزینههای دفاعی را در سال آینده به بیش از سه درصد از تولید ناخالص داخلی و تا سال 2030 به پنج درصد افزایش دهد.
همچنین، دولت قصد دارد تا سقف 1 تریلیون دلار تایوان بودجه ویژه برای ارتقاء سیستمهای دفاع هوایی جزیره و افزایش ظرفیت تولید و ذخیره مهمات درخواست کند.
پیشنهادات مربوط به هزینههای دفاعی قبل از اجرایی شدن، نیاز به حمایت پارلمان تحت کنترل مخالفان جزیره دارند.
چین تقریبا روزانه هواپیماهای نظامی و کشتیهای جنگی را در اطراف تایوان مستقر میکند، که تحلیلگران آن را عملیات «منطقه خاکستری» توصیف میکنند - تاکتیکهای قهری که به معنای اقدام جنگی نیستند.
وزارت دفاع تایپه اعلام کرد که 40 هواپیمای نظامی چینی، شامل جنگندهها، بالگردها و پهپادها، و همچنین هشت کشتی نیروی دریایی، در یک دوره 24 ساعته که اوایل امروز پنجشنبه به پایان رسید، در اطراف تایوان شناسایی شدند.
به گزارش تایپه، روز سهشنبه، سومین و جدیدترین ناو هواپیمابر پکن، فوجیان، از تنگه تایوان عبور کرد.
ایافپی/ب.ن