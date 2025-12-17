2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – فرستاده آمریکا به عراق، می‌گوید که با همکاری نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، عراق را دوباره «باشکوه» می‌کنند.

امروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر، مارک ساوایا، فرستاده آمریکا به عراق در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«جلسه بسیار خوبی با نماینده کنگره ایالات متحده، جو ویلسون، و تیمش داشتم. ما عراق را دوباره باشکوه خواهیم کرد!»

ساوایا همچنین پیام جو ویلسون در این خصوص را بازنشر کرده که نوشته است:«از میزبانی مارک ساوایا، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور عراق، در دفترم برای یک جلسه مهم در مورد عراق سپاسگزارم. از همکاری با فرستاده ویژه برای بازگرداندن عظمت به عراق و آزادسازی عراق از ایران هیجان‌زده‌ام. هیچ کس بهتر از او نمی‌توانست روی این موضوع برای رئیس جمهور ترامپ کار کند!»

این نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، به همراه پیامش تصویری از خود و ساوایا منتشر کرده که پرچم عراق را در دست دارند. در تصویر پرچم جدید سوریه و آمریکا هم دیده می‌شود.

Grateful to host Mark Savaya, U.S. Special Envoy for Iraq, in my office for an important meeting on Iraq. I am excited to work with the Special Envoy to Make Iraq Great Again and Free Iraq from Iran. There couldn’t be anyone better working on this issue for President Trump! pic.twitter.com/Y42TnK9SFz — Joe Wilson (@RepJoeWilson) December 17, 2025

ب.ن