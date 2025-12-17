اخبار

جو ویلسون: از همکاری برای آزادسازی عراق از ایران هیجان‌زده‌ام

اربیل (کردستان۲۴) – فرستاده آمریکا به عراق، می‌گوید که با همکاری نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، عراق را دوباره «باشکوه» می‌کنند.

امروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر، مارک ساوایا، فرستاده آمریکا به عراق در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«جلسه بسیار خوبی با نماینده کنگره ایالات متحده، جو ویلسون، و تیمش داشتم. ما عراق را دوباره باشکوه خواهیم کرد!»

ساوایا همچنین پیام جو ویلسون در این خصوص را بازنشر کرده که نوشته است:«از میزبانی مارک ساوایا، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور عراق، در دفترم برای یک جلسه مهم در مورد عراق سپاسگزارم. از همکاری با فرستاده ویژه برای بازگرداندن عظمت به عراق و آزادسازی عراق از ایران هیجان‌زده‌ام. هیچ کس بهتر از او نمی‌توانست روی این موضوع برای رئیس جمهور ترامپ کار کند!»

این نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، به همراه پیامش تصویری از خود و ساوایا منتشر کرده که پرچم عراق را در دست دارند. در تصویر پرچم جدید سوریه و آمریکا هم دیده می‌شود.

 

