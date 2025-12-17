سنتکام: از ماه ژوئیه نزدیک به 80 عملیات علیه عوامل تروریستی در سوریه انجام شده ‌است

20 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – فرماندهی مرکزی ایالات متحده – سنتکام، با انتشار گزارشی اعلام کرد که در مدت شش ماه گذشته ده‌ها عملیات علیه گروه‌های تروریستی در سوریه انجام شده که منجر به کشته شدن ۱۴ نفر شده است.

در گزارش سنتکام آمده است:«نیروهای آمریکایی و شرکای آنها در سوریه از ماه ژوئیه نزدیک به 80 عملیات برای از بین بردن عوامل تروریستی، از جمله بقایای داعش، که تهدیدی مستقیم برای ایالات متحده و منافع ما در خارج از کشور بودند، انجام داده‌اند.»

گزارش می‌افزاید:«داعش در طول سال گذشته عامل حداقل 11 توطئه یا حمله علیه اهدافی در ایالات متحده بوده است و عملیات فرماندهی مرکزی ایالات متحده در واکنش به آن منجر به دستگیری 119 تروریست و کشته شدن 14 نفر در شش ماه گذشته شده است که تلاش‌های داعش برای بازسازی و تحریک به حملات تروریستی در سطح جهان را مختل کرده است.»

بر پایه گزارش:«نیروهای سنتکام در ماه سپتامبر حمله‌ای را در سوریه انجام دادند که منجر به کشته شدن عمر عبدالقادر، عامل ارشد داعش که به طور فعال به دنبال حمله به ایالات متحده بود، شد.»

و به نقل از دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، آورده است:«ما در تعقیب بی‌وقفه تروریست‌هایی که به دنبال آسیب رساندن به آمریکایی‌ها و منافع ما در خارج از کشور هستند، ثابت قدم هستیم. عملیات در سوریه برای جلوگیری از تجدید حیات داعش و ایجاد تهدیدی قابل توجه، حیاتی است. ما جهادگرایان تروریست را در هر کجا که پنهان شوند، ریشه کن و از بین خواهیم برد.»

سنتکام توضیح داده است:«ماه گذشته، پرسنل نظامی ایالات متحده از گروه ضربت مشترک ترکیبی - عملیات عزم راسخ با وزارت کشور سوریه در شناسایی و انهدام بیش از ۱۵ مکان حاوی انبارهای سلاح داعش در جنوب سوریه حمایت کردند. این عملیات ترکیبی، بیش از ۱۳۰ خمپاره و موشک، چندین تفنگ، مسلسل، مین‌های ضد تانک و مواد لازم برای ساخت بمب‌های دست‌ساز را منهدم کرد.»

کوپر گفت:«ما اکنون چندین مورد همکاری با دولت سوریه برای مقابله با تهدیدات خاص داعش داشته‌ایم. اینها انواع دستاوردهای امنیتی ملموسی هستند که می‌توانیم از طریق همکاری نزدیک با نیروهای دولتی سوریه در میدان به دست آوریم.»

سنتکام خاطرنشان کرده است:«نیروهای آمریکایی طی حمله‌ای در ماه ژوئیه در الباب، استان حلب، حمله‌ای انجام دادند که منجر به کشته شدن ضیاء زوبع مصلح الحردانی، رهبر ارشد داعش، و دو پسر بزرگسال وابسته به داعش او، عبدالله ضیاء الحردانی و عبدالرحمن ضیاء زوبع الحردانی، شد. آنها تهدیدی برای نیروهای آمریکایی، شرکای ائتلاف و دولت سوریه بودند.»

کوپر گفت:«استقرار نیروهای ما برای از بین بردن این افراد، آمریکا و منطقه را امن‌تر می‌کند. ما به همکاری نزدیک با شرکای سوری خود برای شکار شبکه‌های داعش و جلوگیری از ظهور مجدد آنها ادامه خواهیم داد.»

ب.ن