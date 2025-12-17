برگزاری نشست کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت بارزانی

1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – نشست امروز کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان به ریاست پرزیدنت بارزانی برگزار می‌شود.

قرار است امروز پنجشنبه ۱۶ دسامبر، به ریاست پرزیدنت مسعود بارزانی، نشست کمیته مرکزی پارت دموکرات کوردستان در پیرمام برگزار شود.

آری هرسین، مسئول شاخه چهار پارت دموکرات در سلیمانیه، به کوردستان۲۴ گفت: در نشست کمیته مرکزی اقدامات انجام شده برای تشکیل دولت‌های جدید اقلیم کوردستان و عراق بررسی می‌شوند. همچنین عملکرد پارت دموکرات در سال ۲۰۲۵ ارزیابی می‌شود.

این اولین نشست کمیته مرکزی پارت دموکرات پس از برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق است.

روز سه‌شنبه گذشته هیئت‌های پارت دموکرات و اتحادیه میهنی کوردستان در خصوص تشکیل دولت جدید اقلیم کوردستان نشست برگزار کردند.

ب.ن