آمریکا میگوید اقلیم کوردستان برای شرکتهای آمریکایی یک دروازه فعال است
اربیل (کردستان۲۴) – سرکنسولگری آمریکا در اربیل، تاکید کرد که به اقلیم کوردستان به عنوان دروازهای فعال برای ورود شرکتهای آمریکایی به بازارهای عراق مینگرند.
امروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر، سرکنسولگری آمریکا در اربیل، اعلام کرد که کیتلن پایپر، سرپرست سرکنسولگری از اعضای اتاقهای بازرگانی اربیل، دهوک، حلبچه و سلیمانیه، استقبال کرده است.
سرکنسولگری آمریکا تاکید کرده است که به اقلیم کوردستان به عنوان دروازهای فعال برای ورود شرکتهای آمریکایی به بازارهای عراق مینگرند.
این در حالی است که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، تقویت سرمایهگذاری خارجی در اقلیم کوردستان را در دستور کار خود قرار داده و در این راستا تسهیلات قابل توجهی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کرده است.
مقامات اقلیم کوردستان بارها تاکید کردهاند که توسعه اقتصادی اقلیم کوردستان، میتواند برای عراق و حتی کشورهای منطقه هم مفید باشد.
ب.ن