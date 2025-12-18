سرپل ذهاب به کمک چمچمال آمد

1 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – اهالی سرپل ذهاب برای کمک به سیل‌زدگان اقلیم کوردستان، کارزار جمع‌آوری کمک راه‌اندازی کردند.

در شهر سرپل ذهاب از توابع کرمانشاه در شرق کوردستان، کارزار جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان چمچمال، راه‌اندازی شد.

هیوا پالانی از برگزارکنندگان کارزار به کوردستان۲۴ گفت: ما برای اعلام حمایت و همدردی خود با خواهران و برادران سیل‌زده در چمچمال، تکیه و شورش، این کارزار را برگزار کرده‌ایم. اگرچه شاید کمک‌های ما بسیار نباشد، اما نشان می‌دهد که ما تا آخرین قطره خونمان از آنها حمایت می‌کنیم.

شهروندان سرپل ذهاب می‌گویند که به عنوان یک هم‌میهن کورد در برابر سیل‌زدگان چمچمال احساس مسئولیت می‌کنند و در حالیکه وضعیت مالی خوبی ندارند، برگزاری این کارزار را وظیفه خود دانسته‌اند.

قانع الیاسی یکی از این شهروندان به کوردستان۲۴ گفت: اگر چه مردم ما در شرایط فعلی وضعیت مالی خوبی ندارند، اما با آنچه در توان داریم به سیل‌زدگان چمچمال کمک می‌کنیم، آنها هم مانند ما کورد هستند و درد و رنج آنها را درد و رنج خود می‌دانیم.

فهیمه سعیدی‌تبار از دیگر شهروندان سرپل ذهاب نیز، گفت: با وقوع سیل در چمچمال بسیار متاثر و غمگین شدیم، مردم سرپل ذهاب با هر آنچه در توان دارند به سیل‌زدگان کمک می‌کنند.

کارزار، تا زمان تهیه این گزارش بیش از چهار میلیون دینار عراقی جمع‌آوری کرده و قرار است تا پایان هفته جاری ادامه پیدا کند.

