ترکیه به نیروهای سوریه دموکراتیک هشدار داد

39 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – دیپلمات ارشد ترکیه، امروز پنجشنبه ۱۸ دسامبر از نیروهای کورد سوریه خواست تا با دولت جدید دمشق ادغام شوند و هشدار داد که «صبرشان رو به پایان است.»

نیروهای سوریه دموکراتیک که بخش‌های بزرگی از شمال شرقی نفت‌خیز سوریه را کنترل می‌کنند، در ماه مارس توافقی را با مقامات جدید سوریه برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی خود امضا کردند، اما مفاد این توافق اجرا نشد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در مصاحبه‌ای با TRT World هشدار داد که تاخیر در ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار امنیتی جدید سوریه، وحدت ملی را تهدید می‌کند.

او گفت که صبر جریان‌های مربوطه «رو به پایان است.»

نیروهای سوریه دموکراتیک در مبارزه با گروه دولت اسلامی (داعش) در سوریه، نقش حیاتی ایفا کردند که در نهایت منجر به شکست ارضی این سازمان جهادی در این کشور در سال ۲۰۱۹ شد.

فیدان، گفت که گروه داعش همچنان یک تهدید جدی است، اما می‌توان آن را از طریق همکاری منطقه‌ای مهار کرد و افزود که ترکیه و سوریه اکنون «همکاری سالمی» دارند.

آنکارا پس از سقوط بشار اسد از حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد الشرع حمایت کرده است.

بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، ترکیه سه حمله در شمال سوریه علیه نیروهای کورد و گروه داعش انجام داد.

ای‌اف‌پی/ب.ن