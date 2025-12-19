سوئد سفیر ایران را در رابطه با صدور حکم اعدام برای یک شهروند خود احضار کرد

22 دقیقه پیش

اربیل (کردستان۲۴) – وزیر امور خارجه سوئد، امروز جمعه ۱۹ دسامبر اعلام کرد که این کشور این هفته سفیر ایران را پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران، احضار کرده است.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر امور خارجه سوئد، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت:«موضع سوئد و اتحادیه اروپا در مورد مجازات اعدام بسیار واضح است. ما همیشه با آن مخالفیم. در همه جا و صرف نظر از شرایط، و این موضوع به خوبی شناخته شده است. بنابراین، روز چهارشنبه، وزارت امور خارجه سفیر ایران را احضار کرد تا اعتراضات خود را به این حکم ابلاغ کند.»

قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه ۱۶ دسامبر اعلام کرد فرد دوتابعیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل دستگیر و به جرم جاسوسی محاکمه شده است، تابعیت سوئدی دارد.

وزارت امور خارجه سوئد نیز تایید کرد که یکی از شهروندانش در ایران بازداشت شده است، اما از ارائه جزئیات خودداری کرد.

تهران خود اطلاعات کمی در مورد این پرونده منتشر کرده است، این یکی از چندین دستگیری است که در طول و پس از جنگ کوتاهی که در آن اسرائیل و سپس ایالات متحده تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند، انجام شده است.

چندین نفر از کسانی که به جرم کار برای سازمان اطلاعات اسرائیل محکوم شده بودند، متعاقبا اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری میزان آنلاین وابسته به قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، گفت:«اخیرا پرونده‌ای در استان البرز در مورد یک جاسوس دوتابعیتی بررسی شد. این فرد در سال ۲۰۲۰ تابعیت سوئدی دریافت کرد و از آن زمان در آنجا اقامت داشته است.»

وی افزود:«این فرد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه شناسایی و دستگیر شد.»

وزارت امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد که هم این وزارتخانه و هم سفارت سوئد در تهران با بستگان فرد بازداشت‌شده در تماس هستند و او وکیل دارد.

این وزارتخانه افزود:«به دلیل احترام به اسرار کنسولی و برای اینکه مانعی برای کار ما ایجاد نشود، جزئیات بیشتری ارائه نخواهیم کرد.»

جهانگیر، وزیر امور خارجه ایران، بدون ذکر نام متهم، گفت که متهم «در سال ۲۰۲۳ توسط سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی استخدام شده و توانسته در پایتخت‌های شش کشور اروپایی با ماموران (اسرائیلی) ملاقات کند و آموزش‌های لازم را دریافت کند.»

وی افزود که متهم چندین سفر به اسرائیل داشته و آخرین بار دو هفته قبل از ورود به ایران بوده است.

جهانگیر گفت که متهم یک ماه قبل از جنگ وارد ایران شده و در ویلایی در نزدیکی کرج، نزدیک به تهران، پایتخت، مستقر شده است.

سخنگو خاطرنشان کرد:«او تجهیزات جاسوسی الکترونیکی حمل می‌کرد که توسط ماموران شناسایی شد." وی افزود که «متهم به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است.»

همچنین اظهار داشت که حکم این پرونده به زودی صادر خواهد شد.

ای‌اف‌پی/ب.ن