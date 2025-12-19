رئیس سابق مرکز پلیس عرفه در کرکوک کشته شد

2 ساعت پیش

اربیل (کردستان۲۴) – سخنگوی پلیس کرکوک، قتل رئیس سابق مرکز پلیس محله عرفه در آن شهر را تائید کرد.

امروز جمعه ۱۹ دسامبر، گزارشگر کوردستان۲۴ از کرکوک گزارش داد که سرهنگ زید عادل، رئیس سابق مرکز پلیس عرفه در کرکوک و افسر مدیریت پلیس کرکوک، توسط افراد مسلح در محله عرفه مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد.

سخنگوی پلیس کرکوک خبر قتل را تائید کرد و گفت که تحقیق در مورد آن آغاز شده است.

بر پایه گزارش، مقتول در حالیکه مقابل خانه‌اش در داخل خودروی خود بوده، مورد حمله قرار گرفته است و سینه و گردن وی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

ب.ن