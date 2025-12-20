عضو پارلمان ترکیه: این گونه زبان‌ها و اظهاراتی که علیه «لەیلا زانا» به کار رفته، هیچ خدمتی به منافع و وحدت ترکیه نمی‌کند

3 ساعت پیش

دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، اظهار داشت که اهانت و بی‌احترامی به «لەیلا زانا» رفتاری غیراخلاقی است و به وحدت ترکیه خدمتی نمی‌کند.

سلیم انساری‌اوغلو، نماینده‌ی پارلمان از حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) در استانبول، پس از دیدار با دولت باغچه‌لی در حساب کاربری خود در پلتفرم ایکس (X) پیامی منتشر کرد و نوشت که در این دیدار، آن‌ها در مورد بی‌احترامی و اهانت هواداران بورسااسپور به «لەیلا زانا» بحث کرده‌اند. به گفته‌ی سلیم انساری‌اوغلو، دولت باغچه‌لی نارضایتی خود را از رفتار هواداران این باشگاه ترکیه‌ای ابراز کرده و آن را عملی غیراخلاقی خوانده است. او همچنین گفته است: «این گونه زبان‌ها و اظهاراتی که علیه «لەیلا زانا» به کار رفته، هیچ خدمتی به منافع و وحدت ترکیه نمی‌کند.»

از سوی دیگر، ارکان آکچای، نایب‌رئیس فراکسیون حزب حرکت ملی ترکیه در پارلمان، در سخنرانی خود در جلسه‌ی عمومی پارلمان گفت: «ما چنین گفتار و رفتارهای ناپسندی را که علیه «لەیلا زانا» انجام شده است، به‌شدت محکوم می‌کنیم.» او اشاره کرد که در سال ۱۹۹۲ میلادی، هیئتی از حزب دموکراسی خلق (HEP) به دیدار حزب حرکت ملی ترکیه رفت و «لەیلا زانا» نیز عضو آن هیئت بود. در آن زمان، آلپ آرسلان تورکش، رهبر وقت حزب حرکت ملی ترکیه، در ملاقات با «لەیلا زانا» او را «دختر من» خطاب کرد. این موضوع در آن زمان بازتاب گسترده‌ای داشت و مطرح شد که خانم «لەیلا زانا» فردی است که توسط رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، «دخترم» خوانده شده است.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌ها برای احیای گفت‌وگو و روند صلح در ترکیه در جریان است و دولت می‌خواهد از هرگونه تنشی که مانع این اقدامات شود، جلوگیری کند. در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۵ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در جریان بازی بین دو تیم بورسااسپور و سومااسپور، هواداران بورسااسپور با شعارها و کلمات نامناسب به «لەیلا زانا» اهانت کرده بودند.