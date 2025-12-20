وزیر دادگستری ترکیه: حفظ روند صلح در اولویت ما است

وزیر دادگستری ترکیه: «همه‌ی ما می‌خواهیم روند «ترکیه‌ی بدون ترور» موفق باشد

2 ساعت پیش

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که تحقیقات دقیق اداری و قضایی در مورد شعارها و بی‌احترامی‌هایی که علیه «لەیلا زانا»، سیاست‌مدار کورد، صورت گرفته است، آغاز خواهند کرد. وی تاکید کرد که حفظ «روند صلح» در اولویت کارهای آن‌ها است.

یلماز تونچ، وزیر داد ترکیه، در اظهاراتی درباره‌ی شعارهای نامناسب علیه «لەیلا زانا»، گفت: «همه‌ی ما می‌خواهیم روند «ترکیه‌ی بدون ترور» موفق باشد. از این رو، نمی‌خواهیم هیچ موضع و رفتاری به این روند آسیب برساند.» او افزود که در این زمان حساس، همه باید مسئولانه عمل کنند.

یلماز تونچ از طرف‌ها و شهروندان خواست که در واکنش‌های خود از کلی‌سازی پرهیز کنند، زیرا به گفته‌ی او، کلی‌سازی به روند صلح آسیب می‌رساند. وی گفت: «برای آرامش و امنیت کشورمان، بدون واردشدن به درگیری و آشوب، باید منافع ملت و کشور را بر هر چیز دیگری مقدم بداریم.»

در خصوص اقدامات حقوقی، وزیر داد ترکیه فاش کرد که نهادهای مربوطه در حال کار بر روی این موضوع هستند و تجزیه و تحلیل نوارهای صوتی و جزئیات حوادثی که در آن‌ها بی‌احترامی صورت گرفته، در حال انجام است تا با عاملان این رفتارها برخورد قانونی شود.

همچنین روز جمعه، ۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی (۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی)، دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، گفت که بی‌احترامی و اهانت به «لەیلا زانا» رفتاری غیراخلاقی است و به وحدت ترکیه خدمتی نمی‌کند.

هم‌زمان، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM Parti)، بیانیه‌ی اعتراضیه‌ای در مورد این بی‌احترامی‌ها صادر کرده و اهانت به «لەیلا زانا» را به‌شدت محکوم کرد. این حزب از وزارتخانه و نهادهای مربوطه خواست تا در مورد این اقدام تحقیق کنند و افزود که این زبان زهرآگین که در یک مسابقه‌ی فوتبال به کار رفته، بیانگر یک ذهنیت نژادپرست و فاشیست است.

این در حالی است که تلاش‌ها برای احیای گفت‌وگو و روند صلح در ترکیه در جریان است و دولت می‌خواهد از هرگونه تنشی که مانع این اقدامات شود، جلوگیری کند. در تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی (۲۵ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در جریان بازی بین دو تیم بورسااسپور و سومااسپور، هواداران بورسااسپور با شعارها و کلمات نامناسب به «لەیلا زانا» اهانت کرده بودند.