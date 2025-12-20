روستای "تاجاوا"ی شهرک بهار در استان همدان ایران، که ساکنانش کورد هستند، کوچه‌های روستا را به نام کتاب‌ها و نویسندگان مشهور کورد، ایرانی و جهانی نام‌گذاری کرده‌اند و تابلوهای آن‌ها را نیز به سه زبان نوشته‌اند

1 ساعت پیش

روستای تاجاوا از سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ شمسی) به عنوان «روستای دوست‌داران کتاب» شناخته شده است. به گفته‌ی کدخدای وقت روستا، این عنوان باعث شکل‌گیری ایده‌ی نام‌گذاری کوچه‌های روستا به نام کتاب‌ها و نویسندگان مشهور شد.

ایده‌ی نام‌گذاری کوچه‌های روستای تاجاوا ابتدا در قالب یک پروژه تدوین شد و در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ شمسی) توسط شورای روستا تصویب گردید. اکنون، کوچه‌های روستا به سه زبان کوردی، فارسی و انگلیسی به نام کتاب‌ها و نویسندگان مشهور نام‌گذاری شده‌اند.

قباد یاری، کدخدای سابق روستای تاجاوا، می‌گوید: «ما پروژه‌ی نام‌گذاری کوچه‌های روستا را در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ شمسی) در شورای روستا تصویب کردیم. سپس آن را به بخشداری بردیم، اما آن‌ها نمی‌دانستند چه تصمیمی بگیرند، علاوه بر اینکه جرات ردکردن آن را هم نداشتند؛ زیرا بر اساس قانون، ۱۵ روز مهلت وجود دارد تا بتوانند پروژه را با مدارک کتبی رد کنند، اما چون چنین نشد، اکنون ۳۰ کوچه نام‌گذاری شده است.»

همچنین روستای تاجاوا، دارای کتابخانه‌ای است که بیش از شش هزار جلد کتاب در زمینه‌های علوم انسانی، ادبیات، فلسفه، سیاست، جامعه‌شناسی و چند زمینه‌ی دیگر را در خود جای داده است.

ساکنان روستا می‌گویند، جدای از اینکه هر کتابی جهان خاص خود را دارد و نام‌گذاری کوچه‌ها به نام کتاب‌ها تفاوت‌ها را آشکار می‌کند، از طریق تابلوها و نام‌ها، کوچه‌ها، زبان و فرهنگ متفاوت روستا را نیز به گردشگران نمایش می‌دهند.

ابراهیم برزگر، از اهالی روستای تاجاوا، می‌گوید: «چرا کوچه‌های روستایمان را نام‌گذاری نکنیم، چرا متفاوت فکر نکنیم، چرا متفاوت زندگی نکنیم، از این رو یکی از دلایل متفاوت‌بودن انسان، همین تفاوت است.»

علی‌رضا قنبری، یکی دیگر از ساکنان روستا، می‌گوید: «ما نام کوچه‌ها را به نام افراد شهیدشده نگذاشته‌ایم، بلکه به نام کتاب‌ها و به هر سه زبان کوردی، فارسی و انگلیسی نام‌گذاری کرده‌ایم.»

او همچنین افزود: «علاوه بر این، روستای تاجاوا یک مکان گردشگری است و نام‌گذاری کوچه‌ها برای گردشگران نیز جالب توجه است.»

تاجاوای استان همدان نام دو روستا است به نام‌های تاجاوای سرێ (بالا) و تاجاوای خوارێ (پایین) که ساکنان تاجاوای خوارێ کورد هستند و به کتاب‌خوانی و دلبستگی به فرهنگ شناخته شده‌اند.

جدای از اینکه روستایی گردشگری است، فرهنگ کوردانه‌ی روستا و آثار تاریخی کاروان‌سرای تاجاوا که از چندین اتاق و حیاط و چاه آب تشکیل شده است، توجه گردشگران را به این روستا جلب می‌کند.