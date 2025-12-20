در شهرک تربسپی، مسلمانان در کنار خواهران و برادران ایزدی خود در این جشن شرکت کردند

1 ساعت پیش

پس از سه روز روزه‌داری، ایزدی‌های «روژئاوای کوردستان» جشن «ازی» را گرامی داشتند که بزرگترین جشن دینی این اقلیت ایزدی است. در شهرک تربسپی، مسلمانان در کنار خواهران و برادران ایزدی خود در این جشن شرکت کردند و برخی از آن‌ها به عنوان حمایت از همزیستی، سه روز جشن را روزه گرفتند.

در شهرک تربسپی، ایزدی‌ها با خوشحالی از مهمانان خود استقبال کردند. فارس شمو، یکی از شخصیت‌های ایزدی، به کوردستان۲۴ اشاره کرد که این جشن پس از سه روز روزه‌داری برگزار می‌شود و تمام سنین در آن شرکت می‌کنند. او همچنین می‌گوید: «ما به عنوان ایزدی‌ها، همانند مسیحیان و مسلمانان، مراسم خاص خود را داریم؛ از سحر تا غروب خورشید روزه می‌گیریم و سپس جشن برگزار می‌کنیم.»

او همچنین اشاره کرد که پس از این جشن، تغییر در زمان شب و روز رخ می‌دهد و روزها طولانی‌تر می‌شوند.

یکی از صحنه‌های قابل توجه امسال، مشارکت مسلمانان منطقه در مراسم بود. محمد تمین، یک شهروند مسلمان، اظهار داشت که به نشانه‌ی برادری، امسال در کنار ایزدی‌ها روزه گرفته است. وی گفت: «ما خواستیم اثبات کنیم که با هم هستیم و هیچ تبعیض نژادی و دینی‌ای بین ما وجود ندارد؛ این بیانگر دموکراسی‌ای است که در منطقه‌ی ما وجود دارد.»

جشن «ازی»، که مهمترین جشن ایزدی‌ها به شمار می‌رود، سالانه در اواسط ماه دسامبر برگزار می‌شود. مراسم روزه‌داری از تاریخ ۱۶ دسامبر آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه دارد، که طی آن ایزدی‌ها به زیارت قبرستان مردگان خود می‌روند و در روز چهارم جشن می‌گیرند.

امسال در «روژئاوای کوردستان»، این جشن تنها یک مناسبت دینی نبود، بلکه پیامی سیاسی و اجتماعی به جهان بود که نشان می‌دهد اقلیت‌های مختلف کورد، عرب، ایزدی و مسلمان می‌توانند زیر یک چتر در صلح زندگی کنند.