کمکهای کوردان «شرق کوردستان» به سیلزدگان چمچمال رسید
در سرپل ذهاب بیش از چهار میلیون دینار کمک برای سیلزدگان چمچمال جمعآوری شد
در شهرک سرپلذهاب استان کرمانشاه، کمپینی برای جمعآوری کمک به مردم چمچمال، تکیه و شورش برگزار شد که بر اثر سیل اخیر متحمل خساراتی شده بودند.
این کمپین از روز چهارشنبهی گذشته آغاز شد و تا روز جمعه، ۲۸ آذر ۱۴۰۴ شمسی (۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ میلادی)، ادامه یافت. در این کمپین، بیش از چهار میلیون دینار کمک جمعآوری شد و این کمکها به چمچمال، تکیه و شورش ارسال خواهند شد.
هیوا پالانی، هماهنگکنندهی کمپین جمعآوری کمک برای سیلزدگان چمچمال، تکیه و شورش، به کوردستان۲۴ اعلام کرد: «ما این کمپین را برای آن راهاندازی کردهایم که مانند برادر در کنار یکدیگر باشیم و در زمان سختی و بلایا به یکدیگر کمک کنیم. اگرچه پول ما برای برادرانمان در جنوب زیاد نیست، اما این ابراز همدردی و همبستگی ما با خواهران و برادرانمان در چمچمال، تکیه و شورش است.»
شهروندان سرپلذهاب ضمن ابراز همدردی با مردم چمچمال و مناطقی که بر اثر سیل متحمل خسارت شدهاند، میگویند که به عنوان بخشی از ملت کورد، احساس مسئولیت کردهاند و با وجود وضعیت بد اقتصادی مناطقشان، سازماندهی این کمپین را وظیفهی خود دانستهاند.
قانع الیاسی، یکی از ساکنان سرپلذهاب کرماشان، بهطور ویژه گفت: «هرچند وضعیت ما خوب نیست و گرانی وجود دارد، اما مردم به اندازهی توان خود به این آسیبدیدگان کمک میکنند. امیدوارم خداوند بزرگ از ما قبول کند و همه سلامت باشند. ما نیز چنین فاجعههایی را دیدهایم، و آن برادران و خواهرانمان در جنوب به اندازهی توان خود به ما کمک کردهاند. ما کورد هستیم، باید همیشه پشت یکدیگر باشیم.»
فهیمه سعیدیتبار، یکی دیگر از شهروندان سرپلذهاب، همدردی خود را با سیلزدگان چمچمال ابراز کرد و گفت: «بهراستی فاجعهای ناگوار بود، بسیار دلمان تنگ شد، بهخصوص وقتی میدیدیم خانهها پر از آب شده و مردم کشته شدهاند.»
در این کمپین بیش از چهار میلیون دینار جمعآوری شده است و قرار است در روزهای آینده این کمکها به چمچمال، تکیه و شورش ارسال و بین آسیبدیدگان توزیع شود. همچنین بنیاد خیریهی بارزانی نیز کمکهایی را به سیلزدگان چمچمال ارسال کرده است.