در آینده تاریخ جلسات بعدی تعیین خواهد شد

19 دقیقه پیش

دکتر اشواق جاف، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، اعلام کرد که حزب او درهای گفت‌وگو با اتحادیه‌ی میهنی کوردستان را نبسته است، اما تاکید می‌کند که تشکیل کابینه‌ی جدید باید بر اساس «استحقاق انتخاباتی» باشد. او همچنین ترکیب‌کردن دو پرونده‌ی تشکیل دولت اقلیم کوردستان و دولت بغداد در یک بسته را رد کرد.

اشواق جاف در برنامه‌ی «باس رۆژ» کوردستان۲۴ اظهار داشت که پارت دموکرات کوردستان پس از انتخابات به دنبال تشکیل دولتی فراگیر بوده است، اما برخی از طرف‌ها بعداً تصمیم گرفتند که به عنوان اپوزیسیون باقی بمانند. در مورد دلیل عدم توافق با اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، وی اشاره کرد که در ابتدا بر سر برنامه‌ی دولت تفاهم وجود داشت، اما در زمان بحث بر سر پست‌ها، اتحادیه‌ی میهنی کوردستان از مواضع خود عقب‌نشینی کرد.

این عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان، دلیل این عقب‌نشینی را «پیش‌بینی اشتباهی» دانست که برخی از طرف‌های عراقی و نیز اتحادیه‌ی میهنی کوردستان گمان می‌کردند که پارت دموکرات کوردستان در انتخابات شکست خواهد خورد، اما نتایج خلاف آن را ثابت کرد و پارت دموکرات کوردستان به عنوان نیروی اول باقی ماند.

در خصوص روابط بین اربیل و بغداد، اشواق جاف اعلام کرد که «اولویت پارت دیموکرات کوردستان، حل وضعیت داخلی اقلیم و فعال‌سازی مجدد پارلمان و تشکیل دولت است تا بعداً تمام طرف‌های کوردستانی با یک صدا و با یک سند مشترک به بغداد بروند و از حقوق قانونی دفاع کنند.»

درباره‌ی پست ریاست جمهوری عراق، این مقام پارت دیموکرات کوردستان تاکید کرد که این پست سهم ملت کورد است نه یک حزب خاص. او تصریح کرد که نامزد این پست باید با یک «مکانیسم کوردانه» مشخص شود و نباید اجازه داده شود که طرف‌های عراقی در انتخاب نماینده‌ی کورد دخالت کنند.

اشواق جاف اطمینان داد که کمیته‌ی مذاکره‌کننده‌ی پارت دموکرات کوردستان ادامه خواهد داد و در آینده تاریخ جلسات بعدی تعیین خواهد شد، به شرطی که گفت‌وگوها بر اساس نتایج انتخابات و سهم طرف‌ها باشد.