گروسی: ایران اطلاعات تاسیسات اتمی را ارائه نمیدهد
هیئت مدیرهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران میخواهد فوراً اطلاعاتی در مورد ذخایر اورانیوم غنیشدهی خود ارائه دهد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اظهار داشت که این آژانس تاکنون هیچ داده و گزارش رسمی از ایران دربارهی میزان اورانیوم غنیشده و وضعیت تاسیسات اتمی این کشور، پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴ شمسی)، دریافت نکرده است. آقای گروسی در گفتوگو با خبرگزاری "ریانووستی" روسیه، تاکید کرد که هیچ خبر جدیدی از تهران به آژانس نرسیده است.
این وضعیت پیچیده، پس از آغاز جنگ دوازدهروزه میان ایران و اسرائیل در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴ شمسی)، تشدید شد. در آن زمان، اسرائیل عملیات گستردهای را علیه ایران، با اتهام تلاش برای دستیابی به جنگافزار اتمی، انجام داد. این حملات تاسیسات اتمی، پایگاههای هوایی و مراکز فرماندهی را هدف قرار دادند. در ادامه، آمریکا نیز در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۱ تیر ۱۴۰۴ شمسی)، مستقیماً وارد درگیری شد و به تاسیسات اتمی ایران حمله کرد. یک روز پس از آن، در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲ تیر ۱۴۰۴ شمسی)، ایران در پاسخ به این حملات، پایگاه هوایی "العدید" در قطر را هدف موشکی قرار داد، اما همزمان اعلام کرد که تمایلی به تشدید بیشتر اوضاع ندارد. در آن زمان، بازرسان آژانس برای امنیت خود از ایران خارج شده بودند و دسترسی به سایتها محدود شد.
در جدیدترین تحول، روز شنبه، ۲۰ کانون اول ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، هیئت مدیرهی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قطعنامهای را تصویب کرد که از ایران میخواهد فوراً اطلاعاتی در مورد ذخایر اورانیوم غنیشدهی خود ارائه دهد. در واکنش به این قطعنامه، تهران:
۱. این قطعنامه را "سیاسی و غیرقانونی" توصیف کرد.
۲. رسماً پایان "توافق قاهره" را اعلام کرد. این توافق در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴ شمسی) برای تنظیم تعاملات پس از حملات ژوئن، میان ایران و آژانس با میانجیگری مصر، امضا شده بود.
۳. اعلام کرد که هرگونه همکاری آتی باید توسط شورای عالی امنیت ملی ایران تصمیمگیری شود.
به دلیل قانون جدیدی که پارلمان ایران در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴ شمسی) تصویب کرد و رئیسجمهور این کشور آن را ابلاغ کرد، سطح همکاریها با آژانس بسیار محدود شده است. بر اساس این قانون، بازرسان از اوایل ماه نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴ شمسی) تنها توانستهاند از راکتور تحقیقاتی تهران و نیروگاه بوشهر بازدید کنند و دسترسی به سایتهای آسیبدیده محدود شده است.
تهران از بازدید تاسیسات "نطنز"، "اصفهان" و "فردو" که در جریان حملات ژوئن آسیب دیده بودند، جلوگیری کرده است. این امر نگرانیهای بینالمللی را در مورد فعالیتهای اتمی ایران افزایش داده است.