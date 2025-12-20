ایران یک نفر را به اتهام جاسوسی برای موساد را اعدام کرد

قوه‌ی قضائیه‌ی ایران تاکنون ده‌ها نفر را به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی موساد اعدام کرده است

3 ساعت پیش

خبرگزاری "میزان"، وابسته به قوه‌ی قضائیه‌ی ایران، روز شنبه، ۲۰ کانون اول ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، گزارش داد که یک نفر در تهران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ارتباط با گروه‌های مخالف ایرانی، اعدام شد.

ایران پس از جنگ دوازده‌روزه‌ی خود با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴ شمسی)، به‌دقت به دنبال افرادی است که با اسرائیل ارتباط دارند. در پی این جنگ، قوه‌ی قضائیه‌ی ایران تاکنون ده‌ها نفر را به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی موساد اعدام کرده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در اسلو است، فرد اعدام‌شده "عقیل کشاورز"، دانشجوی ۲۷ ساله‌ی معماری از اصفهان، نام دارد. وی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده است، به اعدام محکوم شده بود.

در ماه اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴ شمسی) نیز، خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که شش نفر به اتهام ارتباط با اسرائیل اعدام شده‌اند؛ علاوه بر آن، یک فرد مسلح کورد نیز به اتهام ترور یک روحانی، اعدام شده بود. قوه‌ی قضائیه‌ی ایران همچنین اعلام کرده بود که شش نفر، که اعضای یک گروه "تروریستی" بودند، به جرم انجام حملات مسلحانه در استان خوزستان در جنوب غرب کشور، اعدام شدند.