جان دوست: خواندن و نوشتن کورد در فضایی باثبات رشد میکند
جان سوت میگوید: فرایند صلح دستاوردی مهم برای ملت کورد است
جان دوست، نویسنده و رماننویس شناختهشدهی کورد، در جریان حضور خود در چهل و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب استانبول، مورد توجهی خوانندگان و علاقهمندان به ادبیات کورد قرار گرفت. جان دوست در اظهارات خود بر اهمیت "فرایند صلح" تاکید کرد و گفت که این فرایند دستاوردی مهم برای ملت کورد است و کوردها در شمال کوردستان نباید به "تفنگ" بازگردند.
نمایشگاه بینالمللی کتاب استانبول با مشارکت چندین نهاد چاپ و نشر کوردی برگزار میشود و بازار کتاب کوردی رونق چشمگیری یافته است. در میان غرفهها، غرفهی انتشارات "دوز"، با نمایش آثار جان دوست، ازدحام زیادی داشت. خوانندگان برای خرید کتابها و دریافت امضای نویسنده، با شور و اشتیاق گرد آمده بودند.
سهراب خان، یکی از خوانندگان، گفت: "من آثار استاد جان دوست را دنبال میکنم. با اطلاع از حضور ایشان در این نمایشگاه، آمدم تا امضای ایشان را بر کتابهای 'اتوبوس سبز' و 'میرنامه' بگیرم. از دیدن ایشان واقعاً خوشحال شدم."
همزمان، محمد بولتان، خوانندهای دیگر، اظهار داشت: "من به خاطر جان دوست اینجا هستم. قبلاً رمانهای ایشان را خواندهام و امروز میخواستم از نزدیک ایشان را ببینم. یک کتاب هم به عنوان هدیه برای خودم و یکی از دوستانم از ایشان گرفتم."
جان دوست در مورد وضعیت سیاسی و فرایند صلح به مراد آکینجی، خبرنگار کوردستان۲۴، گفت: "در سایهی صلح، اهداف ما زودتر محقق میشوند. باور کنید پنج سال مبارزهی مدنی، بهتر و موثرتر از ۴۰ سال مبارزهی نظامی است."
وی افزود: "آن ۴۰ سال مبارزهی مسلحانه دستاورد قابل توجهی برای ما نداشته است. به همین دلیل این فرایند جدید صلح را یک دستاورد و پیروزی برای ملت کورد میدانم. کوردها در شمال کوردستان نباید دیگر به تفنگ فکر کنند، چرا که تفنگ حقوق ما را محقق نمیسازد."