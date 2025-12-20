وزارت کار عراق: صدها هزار خانواده بهطور غیرقانونی حقوق حمایت اجتماعی دریافت میکنند
وزارت کار و امور اجتماعی عراق فاش کرد که ۳۸۰ هزار خانواده بهطور "غیرقانونی" حقوق حمایت اجتماعی دریافت میکنند و بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنها وضعیت مالی خوبی دارند یا در بخش خصوصی شاغل هستند
وزارت کار و امور اجتماعی عراق اعلام کرد که با تکمیل اتصال شبکهی الکترونیکی خود با سه وزارتخانه و چندین بانک، توانسته است بیش از ۳۸۰ هزار خانوادهی متخلف را شناسایی کند که بهطور غیرقانونی حقوق حمایت اجتماعی دریافت میکردند. این وزارتخانه تاکید کرد که از این تعداد، ۱۴ هزار و ۵۶۲ نفر در بخش خصوصی مشغول به کار هستند یا از وضعیت مالی مطلوبی برخوردارند.
حسن خوام، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری رسمی عراق گفت که وزارتخانهی آنها اولین وزارتخانهای است که بر روی الکترونیکی کردن فرآیندها کار کرده است. او افزود که اکنون شبکهی آنها به وزارتخانههای آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت (بخش درگذشتگان) و بانکها متصل است.
این سخنگو توضیح داد که از طریق فرآیند مقایسهی دادهها، توانستهاند شمار زیادی از افرادی را که شایستهی دریافت این حقوق نیستند، بیابند. مشخص شده است که در میان این خانوادهها، سرپرست خانواده حقوق کارمندی دارد، یا همسرش بازنشسته است، یا قرارداد کاری دارد، یا خود زن کارمند است.
بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی، بیش از ۳۸۰ هزار خانوادهی متخلف شناسایی شدهاند. در میان آنها، ۸ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش خصوصی کار میکنند و دارای بیمهی اجتماعی هستند.
همچنین، ۶ هزار و ۶۲ نفر وضعیت مالی خوبی دارند و از طریق شمارهی ۱۰۸۰ توسط شهروندان گزارش شدهاند.
در پایان، سخنگوی وزارت کار تاکید کرد که تمامی مبالغی که بهطور غیرقانونی دریافت شدهاند، بر اساس قانون "بازپسگیری بدهیهای دولت" از این افراد بازپس گرفته خواهد شد.