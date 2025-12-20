رئیس هودا پار: بهرسمی شناختن زبان کوردی، به معنای تضعیف ترکیه نیست
رئیس حزب هوداپار بر جدایی مسئلهی کوردها از مسئلهی پ.ک.ک تاکید کرد
زکریا یاپجیاوغلو، رئیس حزب دموکراتیک هوداپار در ترکیه، اظهار داشت که بهرسمیت شناختن زبان کوردی به معنای تضعیف دولت نیست. وی همچنین تأکید کرد که مسئلهی پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و مسئلهی کورد دو موضوع جداگانه هستند و باید از یکدیگر متمایز شوند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پلاتفۆرم زبان کوردی از وجود چالشهای جدی برای زبان کوردی در ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
یاپجیاوغلو، که نمایندهی مجلس استانبول و از بنیانگذاران هوداپار است، در گفتوگو با کوردستان ۲۴ اعلام کرد که بهرسمیت شناختن زبان کوردی در ترکیه، به تضعیف دولت منجر نخواهد شد. او افزود که حزب وی برای پیشبرد "پروسهی صلح" در کشور، گزارشی ویژه به پارلمان ارائه خواهد داد. حزب هوداپار که یک حزب سیاسی اسلامگرای سنیمذهب کوردی در ترکیه است و در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده است، بارها خواستار رسمی شدن زبان کوردی شده است.
در همین راستا، شرفخان جزیری، سخنگوی پلاتفۆرم زبان کوردی، در گفتوگو با کوردستان ۲۴ تصریح کرد که موانع بزرگی بر سر راه زبان کوردی در ترکیه وجود دارد و هیچ گامی برای رفع آنها برداشته نمیشود. جزیری با اشاره به نمونهی باشوور کوردستان (اقلیم کوردستان) گفت که در آنجا زبان کوردی در تمام زمینهها استفاده میشود و هیچ تأثیر منفیای نداشته است؛ اما در ترکیه، از زبان کوردی هراس دارند.
این مواضع در حالی بیان میشود که مادهی ۳ قانون اساسی سال ۱۹۸۲ ترکیه، زبان ترکی را تنها زبان رسمی کشور معرفی کرده و تغییر این ماده ممنوع است. اگرچه از سال ۲۰۱۲ زبان کوردی به عنوان یک درس اختیاری در مقاطع پنجم تا هشتم تدریس میشود، اما فعالان و کارشناسان این گام را کافی ندانسته و معتقدند که زبان کوردی هنوز در معرض تهدید است. در فوریهی ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳ شمسی)، سرکان رامانلی، نمایندهی هوداپار، هشدار داده بود که اگر زبان کوردی رسمی نشود، به سوی نابودی پیش خواهد رفت. حزب هوداپار به طور مستمر فعالیتها و راهپیماییهایی برای تشویق مردم به ثبتنام فرزندانشان در کلاسهای اختیاری زبان کوردی در مدارس برگزار میکند.
در همین حال، "پروسهی صلح" در ترکیه پس از سالها توقف، اخیراً بار دیگر احیا شده است. پس از فراخوان عبدالله اوجالان در روز ۲۷ فوریهی ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳ شمسی)، پ.ک.ک در روز ۱۱ ژوئیهی ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴ شمسی) اعلام کرد که سی نفر از اعضای مسلح خود را خلعسلاح کرده است. بر اساس این تحولات، در ماه اوت ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴ شمسی)، کمیتهی "همبستگی ملی، برادری و دموکراسی" در پارلمان ترکیه تشکیل شد تا بر این پروسه نظارت کند. انتظار میرود که این کمیته و تلاشهای احزاب مختلف، به تغییرات قانونی و قانون اساسی منجر شود که موضوع زبان کوردی نیز یکی از نکات اصلی راهحل خواهد بود.