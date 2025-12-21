آمریکا در واکنش به حملهی داعش، بیش از ۷۰ موضع این گروه را در سوریه بمباران کرد
ارتش آمریکا با انجام حملات هوایی گسترده در سوریه، دستکم پنج جنگجوی داعشی از جمله یک فرماندهی یگان پهپادی را به تلافی کشته شدن سه شهروند آمریکایی در حملهای تروریستی، از پای درآورد
ارتش آمریکا در یک عملیات نظامی گسترده، چندین مخفیگاه داعش را در سوریه هدف قرار داد و بر اساس آمار اولیهی دیدهبان حقوق بشر سوریه، پنج نفر از جنگجویان این گروه کشته شدند که یکی از آنها از فرماندهان برجستهی یگان پهپادی داعش بود. این حملهی هوایی، در پی آن صورت گرفت که هفتهی گذشته، در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آذر ۱۴۰۴ شمسی)، در حملهای توسط عناصر داعش در منطقهی تدمر سوریه، دو سرباز و یک مترجم آمریکایی جان خود را از دست داده بودند.
دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد: «هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی آمریکا، با همکاری توپخانه، بیش از ۷۰ پایگاه تروریستهای داعش را در مناطق حمص، دیرالزور و رقه بمباران کردهاند.» رامی عبدالرحمن، مدیر این دیدهبان، اشاره کرد که یکی از کشتهشدگان، فرماندهی گروه تروریستی مسئول هدایت پهپادها در استان دیرالزور بود.
این عملیات شدید واشنگتن، واکنشی مستقیم به حملهی کمین هفتهی گذشته محسوب میشود که طی آن سه میهنپرست آمریکایی در مرکز سوریه کشته شدند. هرچند داعش به طور رسمی مسئولیت آن حمله را بر عهده نگرفته بود، اما ایالات متحدهی آمریکا انگشت اتهام را به سوی این سازمان دراز کرد و قول مجازات سخت تروریستها را داد. رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در مورد جزئیات این حملات اظهار داشت: «فرمان انجام حملهای فراگیر و قدرتمند علیه تروریستهایی را صادر کرده است که باعث کشته شدن سه میهنپرست آمریکایی شدند.» ترامپ همچنین تأکید کرد که این عملیات با موفقیت بسیار و دقت بالا انجام شده و نیروهای آمریکایی توانستهاند از هر طرف ضربات مهلکی به این سازمان وارد کنند. او این اقدام را تلاشی برای بازگرداندن آرامش از طریق استفاده از زور برشمرد.