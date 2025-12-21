کمیتهی امدادرسانی چمچمال: بیش از ۱۱.۵ میلیارد دینار برای سیلزدگان جمعآوری شد
کمیتهی امدادرسانی و بازسازی چمچمال اعلام کرد که مجموع کمکهای جمعآوری شده برای آسیبدیدگان سیل اخیر در این منطقه، از ۱۱.۵ میلیارد دینار فراتر رفته است و توزیع آن از روز دوشنبه آغاز خواهد شد
کمیتهی امدادرسانی و بازسازی چمچمال روز شنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۳۰ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که تا کنون بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار به عنوان کمک برای جبران خسارات ناشی از سیل در چمچمال، تکیه و شورش جمعآوری شده است.
عطا محمد، عضوی از این کمیته، این خبر را اعلام کرد و احمد انور، رئیس کمیتهی امداد و بازسازی چمچمال، در مورد سازوکار توزیع کمکها توضیح داد: «فرآیند توزیع پول از روز دوشنبه، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ (۲ دی ۱۴۰۴ شمسی)، آغاز خواهد شد.» در مرحلهی اول، خانهها و لوازم شخصی افراد جبران خسارت میشوند و پس از آن نوبت مغازهها و اماکن عمومی خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که تلاش میشود تا پایان سال جاری، کل فرآیند جبران خسارت به اتمام برسد.
از سوی دیگر، کمیته اشاره کرده است که توصیههایی ویژه آماده کرده و آنها را برای دولت اقلیم کوردستان ارسال خواهد کرد تا از تکرار حوادثی از این دست جلوگیری شود. لازم به ذکر است که روز سهشنبه، ۹ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۹ آذر ۱۴۰۴)، به دلیل بارش شدید باران در مناطق مختلف اقلیم کوردستان، به ویژه در حوزهی استان سلیمانیه، سیلابهای گستردهای جاری شد که خسارات زیادی به اموال شهروندان وارد آورد و در گرمیان و چمچمال نیز منجر به جان باختن چندین نفر شد.