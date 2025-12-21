ارتش اسرائیل عضو مظنون داعش را در عملیاتی ویژه در خاک سوریه دستگیر کرد
ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور در عملیاتی درون خاک سوریه، فردی را که گمان میرود با سازمان دولت اسلامی (داعش) ارتباط داشته باشد، بازداشت کردهاند
ارتش اسرائیل رسماً اعلام کرد که نیروهای این کشور در چهارچوب تلاشها برای جلوگیری از فعالیت گروههای مسلح در نزدیکی مرزهای خود، عملیاتی را در داخل خاک سوریه انجام داده و در نتیجهی آن، فردی را که گمان میرود با سازمان دولت اسلامی (داعش) ارتباط داشته باشد، دستگیر کردهاند.
بر اساس اطلاعات ارتش اسرائیل، این عملیات روز چهارشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۷ آذر ۱۴۰۴)، در منطقهی روفید در جنوب سوریه به انجام رسید. نیروها توانستند فرد مظنون به تروریسم را دستگیر و سپس برای تکمیل تحقیقات و اتخاذ تدابیر قانونی در قبال این متهم، او را به داخل خاک اسرائیل منتقل کنند.
این گونه عملیات اسرائیل در خاک سوریه، نشاندهندهی یک استراتژی جدید برای مقابله با تهدیدها پیش از رسیدن آنها به مرزها است. منطقهی جنوب سوریه و به ویژه اطراف بلندیهای جولان، پس از بیثباتی اوضاع داخلی سوریه، به صحنهی درگیری نیروهای مختلف تبدیل شده است. اسرائیل از دیرباز تأکید کرده است که حضور هر گروه تندرویی، چه داعش باشد و چه دیگر گروههای مسلح در نزدیکی مرزهای خود را خط قرمز میداند و برای حفاظت از امنیت ملی خویش، به انجام عملیات پیشگیرانه و نظارت دقیق بر منطقه ادامه خواهد داد.